Военный эксперт объяснил, можно ли установить западные ракеты на украинские самолеты МиГ-29
Словакия и Польша могут передать Украине несколько собственных самолетов МиГ-29. Сейчас американские военные изучают, можно ли установить на эти борта ракеты класса "воздух – воздух" средней дальности AIM-120.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, ранее уже удавалось интегрировать некоторое западное вооружение в советские самолеты МиГ-29.
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Реально ли установить ракеты "воздух – воздух" на МиГи-29
Как напомнил Нарожный, недавно была информация, что два украинских пилота поехали в Соединенные Штаты на обучение. Одна из версий заключалась в том, что на основе знаний этих лётчиков сформируют программу обучения на F-16. Другая – что они приехали на базу, где изучают возможность дополнительного переоборудования старых самолетов.
Ранее военные смогли интегрировать противорадарную ракету HARM на МиГ-29. Сделали это оригинальным способом.
Реально ли интегрировать западное вооружение на советские МиГ-29: смотрите видео
Ракета ставится на специальный пилон. А управляет ею пилот из кабины по блютузу через планшет с соответствующим программным обеспечением. Он вводит туда разные координаты и другие данные, и ракета летит куда нужно,
– рассказал Нарожный.
Он уверен, что с ракетами "воздух – воздух" придумают какое-то аналогичное решение. Если это получится сделать, то украинские пилоты получат гораздо больше возможностей по поражению вражеской авиации.
Украина может получить самолеты от Польши и Словакии
- Ранее президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава готова передать Украине самолеты МиГ-29. Но они это сделают только в рамках международной коалиции.
- Министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил, что Польша готова передать самолеты. Поэтому Братиславе нужно активизироваться и передать их совместно с Варшавой.
- Военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что словацкие и польские МиГи-29 очень скоро после передачи станут на боевое дежурство в Украине.