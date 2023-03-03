Аллилуйя, уже видим финиш, – Жданов о передаче МиГ-29 от Словакии

Словакия готова предоставить Украине истребители МиГ-29 советского производства. Похоже, что переговоры по предоставлению этих самолетов Киеву находятся на финальной стадии.

Об этом в стриме на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он напомнил, что в Словакии заявили, что рассматривают возможность передать Украине 10 из 11 своих МиГ-29.

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Украина может получить 10 МиГ-29 от Словакии

Как отметил Жданов, переговоры об этом между Киевом и Братиславой начались достаточно давно.

Аллилуйя, полгода мы ждали. И, наконец, похоже, переговорный процесс на финишной прямой. И мы должны в ближайшее время получить 10 МиГ-29, которые были на вооружении армии Словакии,

– подчеркнул военный эксперт.

Он напомнил, что Словакия вывела эти самолеты из состава военно-воздушных сил летом 2022 года. Жданов добавил, что сейчас Братислава готова передать эти истребители Украине.

Олег Жданов рассказал о возможном предоставлении Украине МиГ-29: смотрите видео

Самолет А-50 получил повреждения

Жданов рассказал, что также есть еще одна новость, связанная с авиацией – хорошая для Украины и печальная для российских оккупантов. Российский разведывательный самолет А-50, который был атакован дронами, все же получил повреждения в результате взрыва.

По словам военного эксперта, это очевидно, что бы там ни заявляли белорусские или российские власти.

"В Беларуси побывал самолет Ан-26 с российскими специалистами. Они осмотрели самолет-разведчик и пришли к выводу, что он сохранил свои летные качества", – отметил Жданов.

Самолет-разведчик А-50 улетел на ремонт

Даже был зафиксирован взлет самолета А-50. Он вошел в воздушное пространство России и повернул на Таганрог.

В Таганроге расположен авиационный ремонтный завод. Это означает, что самолет все-таки получил повреждения и не может выполнять свои функции. Поэтому он улетел на ремонт,

– объяснил Жданов.

Военный эксперт отметил, что на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси до сих пор не появился еще один разведывательный самолет А-50 с другим бортовым номером, который был бы в исправном состоянии. Следовательно, сейчас ведение радиолокационной разведки на территории Украины для врага достаточно ограничено.

Авиация для Украины: коротко