Польша официально согласилась на передачу МиГ Украине: еще решение – за правительством Словакии

Варшава официально согласилась на общую передачу Украине истребителей МиГ-29. Однако теперь решение за Братиславой.

Об этом сообщил министр обороны Словакии. Ярослав Надь подчеркнул, что пора принять решение относительно МиГ-29.

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"Мы действительно можем помочь"

"Подтверждаю, что Польша официально согласилась вместе отправлять МиГ-29", – написал Надь. Он добавил, что такое решение озвучил польский коллега на встрече министров обороны стран-членов ЕС в Швеции в среду.

Думаю, пора принять решение. Гибнут люди в Украине, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это не по-человечески и безответственно,

– подчеркнул Ярослав Надь.

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Дуда подтвердил, что Польша готова передать самолеты

Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать Украину свои истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции. Также он отметил необходимость обучения украинских пилотов руководить истребителями F-16.

Дуда сказал, что Варшава готова предоставить часть истребителей МиГ-29, которая осталась в Польше и служит в ее военно-воздушных силах.