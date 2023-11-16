Попытка давления или военная манипуляция России: какова цель длительных полетов носителей "Кинжалов"
В последнее время в Украине регулярно продолжаются воздушные тревоги из-за взлетов самолетов МиГ-31К. Россияне хотят таким образом надавить на украинцев.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров, заметив, что длительные полеты МиГ-31К преследуют и психологическую цель, и военную. Российские пропагандисты не скрывают, что хотят запугать украинцев.
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Какова цель длительных полетов МиГ-31К
Как отметил Федоров, российское политическое руководство и военное командование хотят создать психологическую напряженность и чувство постоянной угрозы для украинцев. Это стандартное средство давления на массовое сознание.
В Москве надеются, что люди устают от этого и теряют способность к сопротивлению. Работает ли это – вопрос, по моему мнению, не совсем очевиден. Мне кажется, что не очень работает. Можно упомянуть 2 Мировую войну, где население Великобритании, Германии было регулярно под угрозами атак. Но это не произвело такого впечатления, на которое надеялись,
– заметил Федоров.
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Кроме того, вероятнее всего, Россия сейчас прорабатывает разные маршруты и пытается определить рабочие частоты систем ПВО Украины, чтобы им противодействовать. Так они готовятся к последующим массированным ударам.
Воздушная тревога в Украине: коротко
- В последнее время в Украине участились воздушные тревоги в день по несколько часов. Оккупанты начали регулярно запускать свои самолеты МиГ-31К.
- Как объяснил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, оккупанты имеют возможность дозаправлять свои истребители в воздухе. Поэтому тревоги стали продолжительными.
- В октябре 203 года Путин также говорил о МиГ-31К. Он угрожал, что эти самолеты будут патрулировать нейтральное пространство над Черным морем