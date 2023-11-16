Попытка давления или военная манипуляция России: какова цель длительных полетов носителей "Кинжалов"

В последнее время в Украине регулярно продолжаются воздушные тревоги из-за взлетов самолетов МиГ-31К. Россияне хотят таким образом надавить на украинцев.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров, заметив, что длительные полеты МиГ-31К преследуют и психологическую цель, и военную. Российские пропагандисты не скрывают, что хотят запугать украинцев.

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Какова цель длительных полетов МиГ-31К

Как отметил Федоров, российское политическое руководство и военное командование хотят создать психологическую напряженность и чувство постоянной угрозы для украинцев. Это стандартное средство давления на массовое сознание.

В Москве надеются, что люди устают от этого и теряют способность к сопротивлению. Работает ли это – вопрос, по моему мнению, не совсем очевиден. Мне кажется, что не очень работает. Можно упомянуть 2 Мировую войну, где население Великобритании, Германии было регулярно под угрозами атак. Но это не произвело такого впечатления, на которое надеялись,

– заметил Федоров.

Самолеты МиГ-31К являются носителем ракет "Кинжал" . Они могут достать в любую точку нашего государства.

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Кроме того, вероятнее всего, Россия сейчас прорабатывает разные маршруты и пытается определить рабочие частоты систем ПВО Украины, чтобы им противодействовать. Так они готовятся к последующим массированным ударам.

Воздушная тревога в Украине: коротко