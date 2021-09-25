С мигалками и дополнительной полицией: Зеленский усилил охрану
Источник:"Украинская правда"
Президент Украины Владимир Зеленский усилил свой кортеж. Заметили это после покушения на помощника главы государства – Сергея Шефира.
Теперь кортеж Зеленского состоит из большего количества авто. На машины установили сигнальные маяки, и теперь они движутся на большой скорости.
К теме 12 выстрелов в помощника президента – вот цена изменений, – Зеленский в ООН
Зеленский усилил кортеж
Усиленный кортеж Зеленского, в частности, видели на Обуховской трассе. Он двигался в сторону государственных дач вечером – около 21:00.
Обновленный кортеж Зеленского ехал с сиренами и мигалками.
Появились мигалки и дополнительная полиция: смотрите видео усиленного кортежа Зеленского
Полиция переходит на особый режим работы
Согласно приказу председателя Нацполиции Игоря Клименко, с 25 сентября по 8 октября личный состав криминальной полиции и следственных подразделений переводят на усиленный режим работы. Так правоохранители хотят провести профилактические меры для стабилизации ситуации.
Причина такого шага – "обострение криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений". Говорится о преступлениях с применением огнестрельного оружия и о тех, что вызвали в обществе большой резонанс.
Приказ Клименко о переводе личного состава на усиленную службу / Фото "Украинской правды"
Итак, теперь полицейские будут работать сверхурочно, но не более чем 12 часов в сутки и 6 дней в неделю.
Обратите внимание После покушения Шефира будет охранять СБУ, – СМИ
Коротко об обстреле авто Шефира
- 22 сентября утром неизвестные обстреляли авто первого помощника и друга президента Сергея Шефира. Это случилось между селами Круглик и Ходосовка. Всего в автомобиль пустили более 10 пуль.
- Сам Шефир не пострадал, однако пули попали в его водителя, который был за рулем. Его прооперировали. Жизни мужчины ничего не угрожает.
- Полиция рассматривает 2 версии инцидента: покушение, чтобы давить на руководство государства, дестабилизация политической ситуации.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что покушение можно считать террористическим актом.