С мигалками и дополнительной полицией: Зеленский усилил охрану

Президент Украины Владимир Зеленский усилил свой кортеж. Заметили это после покушения на помощника главы государства – Сергея Шефира.

Теперь кортеж Зеленского состоит из большего количества авто. На машины установили сигнальные маяки, и теперь они движутся на большой скорости.

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Зеленский усилил кортеж

Усиленный кортеж Зеленского, в частности, видели на Обуховской трассе. Он двигался в сторону государственных дач вечером – около 21:00.

Обновленный кортеж Зеленского ехал с сиренами и мигалками.

Появились мигалки и дополнительная полиция: смотрите видео усиленного кортежа Зеленского

Полиция переходит на особый режим работы

Согласно приказу председателя Нацполиции Игоря Клименко, с 25 сентября по 8 октября личный состав криминальной полиции и следственных подразделений переводят на усиленный режим работы. Так правоохранители хотят провести профилактические меры для стабилизации ситуации.

Причина такого шага – "обострение криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений". Говорится о преступлениях с применением огнестрельного оружия и о тех, что вызвали в обществе большой резонанс.



Приказ Клименко о переводе личного состава на усиленную службу / Фото "Украинской правды"

Итак, теперь полицейские будут работать сверхурочно, но не более чем 12 часов в сутки и 6 дней в неделю.

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Коротко об обстреле авто Шефира