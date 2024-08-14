МиГи-31К на Саваслейке были защищены только шинами, когда даже уничтожение топлива критично

В районе аэродрома, откуда взлетал МиГ-31К, гремели взрывы. Россияне заявляют об атаке дронов.

В ночь на 14 августа вблизи Саваслейки прогремели взрывы. Местные рассказывали, что слышали примерно 10 ударов.

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Уничтожение топлива – важная деталь

На этой авиабазе было только формальное ПВО. Фактически, носители "Кинжалов" стояли под открытым небом.

На территории этого аэродрома "Саваслейка" за всю противовоздушную оборону, очевидно, отвечали только зенитки типа ЗУ-23-2 и пулеметы. Работы более мощных средств не фиксировали.

Стоит отметить, что для МиГ-31К Россия использует довольно специфическое топливо – керосин Т-6. Это специальное тяжелое термостабильное топливо, которое предназначено для выполнения сверхзвуковых полетов на большой высоте – керосин нагревается до 100-150 градусов. МиГ могут заправить и другим топливом, однако тогда ему придется вылетать без "Кинжалов".



МиГи-31К на аэродроме Саваслейка / Фото Google Eath

То есть даже поражение запасов топлива, как и части топливной инфраструктуры аэродрома, уже довольно существенный результат. И теперь вопрос базирования на этой авиабазе МиГ-31К под вопросом. Враг, конечно, может прибегнуть к перебазированию, однако это существенно все усложнит.