Миграционная политика Трампа затрагивает всех: что ждать украинцам в США

Президент США Дональд Трамп негативно настроен против нелегальных мигрантов. Но в целом в его заявлениях по миграционной политике много хаоса.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. Так он прокомментировал странные сторис, которые опубликовало американское посольство в Украине в Инстаграме.

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Что может сделать Трамп

В сторис в посольстве опубликовали фразы "ваша виза просрочена" и "вы должны уехать". Также там была цитата госсекретаря Марко Рубио, что "пребывание в США – это привилегия, а не право". Впрочем, стоит заметить, что он говорил это в контексте иностранцев, которые поддерживают терроризм или антиамериканские идеи.

Как отметил Гладких, трудно не согласиться с тем, что пребывание на суверенной территории того или иного государства – это привилегия. Любая страна может сама выбирать, кого она хочет видеть на своей земле.

В контексте миграционной политики Трампа трудно что-то прогнозировать. Там много хаоса и спонтанных решений.

Его миграционная политика требует большей определенности и прогнозируемости. Не может быть такого произвола, что сегодня "я захотел – и предоставил право", а уже завтра "захотел – и отменил". Колебания и спонтанные решения доводят до абсурда даже те вещи, которые в теории могли бы считаться правильными. Это в контексте тех решений и заявлений, которые сделал Трамп,

– сказал Гладких.

Напомним, недавно украинские беженцы в Соединенных Штатах получили электронные письма, где было указано о прекращении их юридической защиты в рамках программы U4U. Также там было требование покинуть страну. Потом в администрации Трампа сказали, что это сообщение прислали случайно.