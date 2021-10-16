Миграционный кризис на границе с Беларусью затянется надолго, – Польша
Источник:Polskie Radio
Польский Сейм одобрил закон, предусматривающий строительство ограждения на границе с Беларусью. В Варшаве оценили перспективу и заявили, что миграционный кризис на границе двух государств может длиться долго.
Аргументацию, почему необходимо возвести стену на польско-белорусской границе, предоставил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Сольоха.
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Польша о продолжительности миграционного кризиса на границе
Предполагаем, что этот кризис будет длиться долго. Поэтому была поддержка идеи укрепления границы. Следует откровенно сказать, что мы имеем дело с агрессией другого государства против нас,
– отметил Сольоха.
Он уточнил, что агрессия идет от государства, за которым стоит Россия.
Глава Бюро нацбезопасности также добавил, что сейчас ситуация на границе с Беларусью является довольно опасной, в связи с чем Польше следует улучшить временное ограждение.
Сольоха считает, что решение конфликта между странами путем санкций со стороны международного сообщества требует времени, поскольку с 2015 года Евросоюз имеет несколько иной опыт с миграцией.
Польша укрепляет границу: основное
- В Варшаве еще в августе заявили о строительстве стены на границе с Беларусью. Все из-за наплыва незаконных мигрантов.
- В июле из-за нелегалов в части Польши даже объявили режим чрезвычайного положения.
- Уже в октябре польский парламент утвердил план строительства стены. Согласно документу, стоимость проекта составит 1,6 миллиарда злотых – это примерно 350 миллионов евро.
- План предусматривает строительство самой стены, а также установку камер и датчиков.