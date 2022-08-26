Украина теряет "мозги" из-за войны: как вернуть миллионы специалистов домой

До начала полномасштабного вторжения Украину в поисках работы покинули более 1,3 миллиона человек, 67% из которых квалифицированные работники. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Во что выльется "интеллектуальная" эмиграция

С 24 февраля за границу выехали около 8 миллионов украинцев, преимущественно женщины и дети. Однако были также студенты высших учебных заведений и выпускники.

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Согласно опросам, именно эта категория украинцев меньше других стремится вернуться на Родину после завершения вооруженного конфликта. Кроме того, значительная часть мужского населения Украины "сидит на чемоданах", ожидая завершения действия Указа Президента о военном положении и решения о демобилизации . Такой отток может спровоцировать падение целых отраслей экономики. Например, расчеты Львовского IТ Кластера демонстрируют: при худшем сценарии Украину оставят примерно 118 000 айтишников.

Отток мозгов (brain drain) – проблема, характерная для большинства постконфликтных сообществ. Для Украины она чревата уменьшением налоговых и валютных поступлений, инфляцией человеческого капитала, оттоком инвестиций и сворачиванием процессов диверсификации экономики.

Со своей стороны это повлияет на появление кризисных явлений в социальной сфере, сокращение расходов из государственного бюджета и падение уровня жизни. На фоне разрухи, причиненной преступлениями рф, без адекватного реагирования со стороны высшего руководства Украины реализация такого сценария приведет к новым массовым беспорядкам на внутреннем уровне.

Остановить отток мозгов можно только путем предоставления украинцам гарантий, подкрепленных реформами в законодательной сфере, надежным правоприменительным механизмом, взвешенной внутренней и внешней политикой.

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Приоритетными являются гарантии в сфере безопасности

Согласно уже упомянутому исследованию Львовского ІТ-кластера, 79% ІТ-специалистов готовы распаковать чемоданы в случае утверждения суверенитета Украины в границах 1991 года: с Крымским полуостровом, Донецкой и Луганской областями. Следовательно, территориальная целостность и реинтеграция деоккупированных территорий должны оставаться приоритетом нашего государства.

Кроме того, Украине следует начать не только рисовать карандашом, но и наводить ручкой контуры собственной безопасности: либо через механизм получения гарантий от дружественных государств (очевидно, не таких, как в Будапештском меморандуме), либо путем интенсификации отношений с НАТО.

Неизбежно Украине придется ответить на "российский вопрос": до диффузии рф на политической карте мира следует максимально обезопасить себя от токсического соседства. Завершение вооруженного конфликта не должно означать остановку наращивания военной мощи: это должно отразиться в оборонном бюджете, расходах на Вооруженные Силы, усовершенствовании системы защиты гражданского населения (такое желанное "закрытие неба", остановки-укрытия и т.п.).

Правовые гарантии

Украинцы не будут платить за безопасность ценой своих прав и свобод. До полномасштабного вторжения нерешенными оставались сложные вопросы, ответы на которые после завершения вооруженного конфликта должны быть мгновенными и смелыми.

Национальная правовая и судебная системы должны стать более прозрачными. Правоохранительные органы должны вернуть доверие населения, поскольку это будет оказывать непосредственное влияние на привлечение россии и ее высокопоставленных должностных лиц к ответственности, а, следовательно, на возмещение ущерба. Украина обязана создать четкую систему, обеспечить жертвам российских преступлений право на правду и продемонстрировать гражданам, что способна наказывать зло и не оставлять их сам на сам.

Следует, наконец, взвешенно подойти к разработке языковой политики, в сердце которой должно быть понимание: украинцы как нация – это украиноязычные и русскоязычные патриоты, а принуждение стимулирует отталкивание. Основное внимание следует уделить гармонизации национального права с высокими стандартами ЕС, самое главное – в сфере верховенства права, демократии, защиты прав человека и борьбы с коррупцией.

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Экономические гарантии

По подсчетам, общий урон только прямого ущерба Украине в связи с агрессией рф достигает 108 миллиардов долларов. По оценке Министерства развития общин и территорий в Украине, уже разрушены или повреждены 116 тысяч жилых домов. Таким образом, части украинцев просто некуда возвращаться, а воссоединение семьи может стать критическим обстоятельством для эмиграции, в частности, и оттока мозгов.

Неблагоприятным фактором является и разрушение учебных заведений и крупных индустриальных объектов. Следовательно, одной из первоочередных задач правительства является разработка механизма возмещения ущерба, как на национальном, так и на международном уровне путем поиска инстанций и партнеров в борьбе за взыскание репараций с рф для восстановления.

Следует также "успокоить гривну", ведь к переезду подталкивает недовольство фактическим уменьшением доходов из-за двойного курса Национального банка. Помочь сохранению мозгов может заключение соглашений с европейскими государствами по сохранению налогового резидентства украинских беженцев с обязательным условием действия такого бенефита до завершения вооруженного конфликта.

Иначе, по меньшей мере, "цифровые кочевники" воспользуются номад-визами, выданными Хорватией, Португалией и другими государствами, куда переедут насовсем. Наконец, общая налоговая либерализация, направленная не столько на уменьшение отчислений, сколько на увеличение прозрачности сферы, станет весомым аргументом остаться дома.

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Из brain drain в brain gain

У жителей Украины сомнений нет: наше государство – самое лучшее для жизни. Временные вызовы, спровоцированные рашистской лихорадкой соседей, могут быть преодолены, однако домашнего задания хватит всем: государственным органам, общественному сектору и каждому украинцу в отдельности.

Конечно, можно переехать за границу, однако следует помнить, что иностранные государства способны элегантно избавиться от украинцев, не развивающих их экономики.

В то же время, такого гармоничного и уже привычного для нас сочетания демократии, свободы и личной выгоды не существует больше нигде. Поэтому при предоставлении упомянутых гарантий победительница Украина может не только остановить отток мозгов, но и стимулировать их приток (brain gain), превратившись в то самое сердце Европы, которое пульсирует, обеспечивая ее существование в целом.

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