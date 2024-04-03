"Выполняли все прихоти": насколько усложнится жизнь россиян без мигрантов

В России происходят массовые выезды мигрантов. Россияне считают себя "выше" всех других наций, за что будут отплачивать.

Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что россияне потеряют рабочую силу. Также он добавил, что Россия думает, что имеет сервис обслуживания на самом высоком уровне, а на самом деле у них действует собственнический строй.

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Без мигрантов

По словам Шейтельмана, россияне останутся без интеллектуального потенциала, ведь кто-то в России должен работать. Россияне, как титульная нация, считают себя "чиновниками", которые могут всех сажать в тюрьмы, а те, кто приезжает – должен обязательно работать. Однако из-за массового выезда мигрантов, работать теперь будет некому.

"Это уже вторая волна выезда, первая была в начале полномасштабного вторжения. Тогда из России уехала половина мигрантов, потому что курс доллара упал и выгоднее жить было в своих странах. Есть даже программа Евросоюза, которая помогает мигрантам не ехать в Россию, а предлагает работу в Европе", – заметил политтехнолог.

Собственнический порядок

В большинстве мигранты бегут из России из-за мобилизации . Российская гвардия и полиция устроили рейд на складе Wildberries в подмосковной Электростали. Правоохранители говорят, что якобы ищут среди сотрудника маркетплейса нелегалов и вылавливают уклонистов.

Россияне считают, что у них высокий уровень сервиса и когда они приезжают жить в Тбилиси говорят, что здесь нельзя нормально проживать из-за "некачественной" сферы обслуживания.

"Я им (россиянам – 24 Канал) объяснял, что у вас там собственнический строй. Если хотите жить здесь, живите по здешним правилам. Был случай, когда россияне приехали в Израиль и начали предъявлять претензии, им ответили, что официанты в России – это таджики, а у них – это их дети. Поэтому в Израиле никто не будет "дрессировать" официантов и заставлять одевать смокинги вместо майки, шорт и тапочек", – отметил Шейтельман.

Действия Кремля в отношении мигрантов