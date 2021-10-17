Мигранты в Беларуси штурмуют польскую границу: разрушают забор из колючей проволоки

Мигранты в Беларуси штурмуют польскую границу. Они начали разрушать забор из колючей проволоки.

Для "штурма" мигранты используют палки. Пограничники же восстанавливают забор.

Кстати Стена на границе с Беларусью: Польша утвердила план строительства

Полтысячи мигрантов за сутки

В субботу, 16 октября из Беларуси в Польшу незаконно пытались попасть 524 мигранта. Польские пограничники задержали 5 человек, которые помогали нелегалам. Это белорус, двое сирийцев, грузин и гражданин Казахстана.

В сети появилось видео, как нелегалы пытаются разрушить забор.

Польша построит стену на границе

В августе значительно увеличился поток нелегальных мигрантов из Беларуси в ЕС. В связи с этим Польша начала возводить стену на границе с Беларусью. Тогда заявляли, что ее высота составит 2,5 метра. План строительства уже утвердили. Выделят 1,6 миллиарда злотых, то есть около 350 миллионов евро.

Кстати, польские власти в сентябре ввели режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за потока мигрантов. Такое решение принял президент Анджей Дуда.

Польша и Литва предполагают, что Беларусь и дальше будет дестабилизировать ситуацию на границе. Страны готовятся к длительному спору.