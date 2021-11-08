Мигранты организовали поход на границу Польши и Беларуси в соцсетях
Источник:телеграм NEXTA
Утром 8 ноября вблизи польской границы была замечена огромная колонна нелегальных мигрантов, двигавшихся со стороны Беларуси. Выяснилось, что это курды, организовавшие поход на границу в соцсетях.
Видео с призывом собраться всем вместе и пойти к польской границе опубликовали в фейсбуке вечером 6 ноября.
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Мигранты организовались через соцсети
Белорусские оппозиционные телеграм-каналы пишут, что мигранты на границе – курды, организовавшие сами поход к границе Беларуси и Польши 8 ноября.
Утром 7 ноября для координации действий беженцы создали чат в телеграме, названный "Белорусским сбором беженцев 10/11". В нем опубликовали точку на карте у пограничного перехода "Брузги". Там утром 8 ноября и зафиксировали колонну мигрантов.
Судя по сообщениям в чатах, люди планировали пойти именно на КПП, чтобы законно пересечь границу Беларуси и затем просить поляков, чтобы те их пустили на территорию своей страны. Однако белорусские пограничники согнали мигрантов с дороги. Пока что они находятся в лесу.Справка. Курды – народ, не имеющий своей государственности. Проживает преимущественно на территориях Турции, Ирана, Ирака и Сирии. В других странах мира присутствует большая курдская диаспора. В общей сложности их примерно 40 миллионов человек.
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- Утром 8 ноября на белорусско-польской границе были замечены сотни людей с рюкзаками. Они направлялись в пункт пропуска "Брузги".
- В Варшаве назвали ситуацию величайшей попыткой насильственного проникновения в страну. А польский премьер-министр созвал из-за этого экстренное заседание антикризисного штаба.