Мигранты покинули лагерь на границе Беларуси и Польши

Польские правоохранители заявили, что мигранты покинули стихийный лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта "Кузьница-Брузги" на территории Беларуси. Люди разобрали палатки и переместились в пограничный транспортно-логистический центр.

Польские пограничники также опубликовали видео, на котором видно, как белорусские службы убирают место заброшенного лагеря возле пограничного перехода.

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На месте, где еще недавно были мигранты, остались лишь брошенные ветки деревьев, бревна и доски. Палаток на месте нет.

Заброшенные лагеря возле "Кузьницы" стали следствием решительной позиции польских служб,

– сообщили в полиции Подляшского воеводства.

Ранее Беларусь заявила об очистке основных лагерей мигрантов на границе с Польшей и о перемещении людей в пограничный транспортно-логистический центр.

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Какова ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси

С 8 ноября поток нелегалов на белорусско-польской границе значительно увеличился. Тогда там заметили несколько тысяч мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана.

Люди пытаются попасть в ЕС, но не имеют для этого законных оснований. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Впоследствии Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. В Европе убеждены, что их организованно свезли на границу. Предполагают, что к этому причастен самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Польша заявила, что закроет железнодорожное сообщение в пункте пропуска "Кузьница" с 21 ноября. Беларусь уже проинформировали о соответствующем решении.

Полный текст публикации Подляской полиции:

Безлюдные лагеря возле "Кузьницы" вследствие решительной позиции польских служб.