Мигранты прорвались через границу с Польшей, им помогали белорусские пограничники
11 декабря 2021 , 16:19Читати новину українською
Источник:Pap.pl
Группа мигрантов поздно вечером 10 декабря вновь силой прорвалась через польскую границу. Беженцам помогали белорусские пограничники.
Инцидент произошел примерно в 23:35. Тогда вблизи Черемчи группа беженцов снова попыталась прорвать польско-белорусскую границу.
Читайте также Перевозил 9 мигрантов: в Польше полиция устроила погоню за украинцем
Мигранты пытались незаконно попасть в Польшу
По словам пресс-секретаря Пограничной службы Польши Анны Михальской, группа из 28 человек при содействии белорусских офицеров прорывала границу.
Группе мигрантов удалось пересечь границу. Однако затем их всех задержали и вернули к границе,
– отметила Михальская.
В результате инцидента никто не пострадал – ни польские пограничники, ни мигранты.
Попытки нелегального пересечения границы Польши: что известно
- В течение суток, 10 декабря, в Польше зафиксировали 41 попытку незаконно попасть в страну со стороны Беларуси. Пограничники выписали 10 постановлений об оставлении территории страны.
- С начала 2021 года насчитали почти 40 тысяч попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. В частности, в ноябре таких случаев было 8,9 тысячи, в октябре – 17,5 тысячи, в сентябре – 7,7 тысячи.
Кстати, как Путин шантажирует Европу из-за мигрантов: смотрите видео