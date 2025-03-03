Трамп призывает США больше беспокоиться о мигрантах, а не Путине

Дональд Трамп заявил, что США должны меньше беспокоиться о Владимире Путине и больше сосредоточиться на проблемах внутри страны. Он предупредил, что иначе США могут повторить ошибки Европы.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на пост президента США в Truth Social. Дональд Трамп отметил, что страна должна сосредоточить больше внимания на внутренних проблемах, таких как мигранты и наркобароны, а не на угрозе со стороны Владимира Путина.

Читайте также Путин хочет встретиться с Трампом раньше после ссоры того с Зеленским, – CNN

Трамп назвал основные угрозы для США

Он подчеркнул, что США должны избежать судьбы Европы, где из-за волны миграции растут социальные проблемы.

Нам следует меньше беспокоиться о Путине и больше – о бандах мигрантов-насильников, наркобаронов, убийц и людей из психиатрических больниц, которые въезжают в нашу страну,

– написал Трамп.

Вопрос нелегальной миграции стал одним из основных в предвыборной кампании Трампа. После вступления в должность он активно начал борьбу с нелегальными мигрантами, в результате чего за первый месяц президентства было задержано более 20 тысяч человек, сообщает Министерство внутренней безопасности США.