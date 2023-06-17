Воевал в самых горячих точках: в боях за Украину погиб 29-летний защитник из Прикарпатья

На войне погиб защитник из Ивано-Франковской области Михаил Балабан. За время службы в ВСУ он воевал в самых горячих точках фронта.

Защитнику было всего 29 лет, он родился 8 октября 1993 года. О потере сообщила глава Ланчина Надежда Данилюк, откуда родом боец.

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Воин с честью исполнил обязанность защиты своего государства и до последнего дыхания остался верен присяге, украинскому народу и государству.

Сегодня наша община в невыразимой скорби низко склоняет головы, чествуя павшего Героя. Выражаем соболезнование семье Михаила Балабана в этой невосполнимой потере…Ему навсегда останется 29,

– говорится в сообщении.

Потери Украины: последние новости

Недавно стало известно о гибели защитника из Хмельницкой области – Олега Бохонока, которому было всего 26 лет. Он женился во время полномасштабного вторжения. Погиб тоже в Запорожском направлении.

В боях на Запорожском направлении погиб защитник Андрей Шмелев из Харьковщины, ему было 35 лет

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и знакомым погибшего защитника.