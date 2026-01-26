Укр Рус
26 января, 23:00
Его не было с 2022 года: Зеленский назначил нового посла Украины в Грузии

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Президент Украины определился с послом Украины в Грузии.
  • Новоназначенный Михаил Бродович имеет богатый опыт дипломатической службы, включая работу консулом в Стамбуле и послом в Словении с 2015 по 2022 год.

В Грузии впервые с 2022 года появится посол Украины. Владимир Зеленский назначил на эту должность Михаила Бродовича.

Соответствующий указ №83/2026 появился вечером 26 января на официальном сайте президента Украины.

Что известно о назначении посла в Грузии?

Дипломатическое представительство Украины в Тбилиси оставалось без полноценного руководителя с 2022 года, после завершения каденции Игоря Долгова. Отныне должность будет занимать Бродович.

Назначить Бродовича Михаила Франковича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии,
– говорится в приказе.

В течение периода отсутствия полноценного руководителя посольства его функции выполняли временные поверенные в делах. За менее чем четыре года таких представителей сменилось пятеро. С начала 2025 года обязанности временного поверенного осуществлял Роман Яковенко.

Сам Михаил Бродович начал карьеру в системе Министерства иностранных дел Украины еще в 1996 году. За время дипломатической службы он работал консулом в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле, впоследствии возглавлял Генеральное консульство в Кракове.

Отметим! В период с 2015 по 2022 год Бродович представлял Украину в статусе Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Словения.

Отношения Украины и Грузии: кратко

  • После начала полномасштабной войны России против Украины позиция грузинских властей оказалась противоречивой. Тбилиси поддерживал Киев на международных площадках, в частности во время голосований в Генассамблее ООН, участвовал в санкционной политике и оказывал финансовую помощь украинцам для закупки генераторов.

  • В то же время уже в 2023 году грузинское правительство избегало введения собственных ограничений против России и обсуждало возможность восстановления авиасообщения с государством-агрессором.

  • На этом фоне общественное мнение в Грузии остается четким. Так, согласно опросу Национально-демократического института США, 54% граждан страны возлагают ответственность за войну на Россию.

  • Правящая партия "Грузинская мечта" неоднократно использовала кадры разрушенных украинских городов в собственной предвыборной агитации.

  • Между тем спикер парламента Шалва Папуашвили упрекнул украинскую власть в "неблагодарности" к грузинам, одновременно заявив о желании мира для Украины и выразив сомнение в достоинстве нынешнего руководства страны.