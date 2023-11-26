Наконец семья вместе, – защитник Михаил Дианов показал фото с дочерью и экс-супругой

Освобожденный из плена защитник "Азовстали" обнародовал новые фото в сети. На кадрах Михаил Дианов рядом с бывшей супругой Ольгой и дочерью Екатериной.

Защитник лаконично подписал фото. Увидев эти счастливые фотографии, часть людей уже "воссоединила" Михаила с Ольгой. Позже защитник ответил, вместе ли они, пишет 24 Канал.

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"Дочка, мама и папа"

Соответствующие фото Михаил Дианов опубликовал ночью 26 ноября.

Наконец семья вместе,

– подписал фото защитник.

На другом фото – объятия. Михаил Дианов отметил: "Дочка, мама и папа. Обожаю тех двоих...". Также поставил смайлики поцелуя.

Михаил Дианов показал кадры с бывшей женой / Фото из инстаграма

После таких фотографий многие объединили пару. Впрочем, уже скоро защитник заявил, что это неправда.

Я только сделал фотографии с дочерью и бывшей женой! Я не говорил, что мы снова вместе! Потому что это не так!

– подчеркнул Дианов.

Любопытно! В конце 2022 Михаил Дианов рассказал о личной жизни. Заявил, что до сих пор любит бывшую жену Ольгу, с которой расстался 12 лет назад. Также сказал, что сам виноват в разводе.

"Я ее люблю. Я боюсь ей сделать предложение. Я боюсь услышать "нет". Я не боюсь врага, не боюсь драки, а вот от нее услышать "нет" боюсь", – тогда отметил защитник.