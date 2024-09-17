После стабилизации на Харьковщине командующего Драпатого перевели в Донецкую область, – СМИ

В мае Россия начала новое наступление на Харьковскую область. После стабилизации линии фронта, бригадного генерала Михаила Драпатого, который руководил ОТГ "Харьков", перевели на должность командующего ОТГ "Луганск".

Об этом УП сообщил собеседник в военных кругах. Отметим, что на должности командующего ОТГ "Харьков" Драпатий заменил Юрия Галушкина – это произошло в первые дни наступления россиян.

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Михаил Драпатий теперь командующий ОТГ "Луганск"

Сообщается, что Михаил Драпатий уже не первую неделю находится в должности командующего ОТГ "Лугаск". Он прибыл в оперативно-тактическую группировку примерно 5 – 10 сентября.

В его зоне ответственности теперь находится полоса от Белогоровки (Луганская область) до Торецка и Нью-Йорка (Донецкая область).

Из самых сложных точек этого направления – Часов Яр, Торецк и Нью-Йорк.

До Драпатого ОТГ "Луганск" руководил полковник Евгений Ледовый.

Что известно о Михаиле Драпатом

Михаил Драпатый – бывший командир 2 механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. В частности, он отличился в мае 2014 года. Именно он вводил свои подразделения в Мариуполь для усиления подразделений, которые отражали штурм террористов.

Во время полномасштабного вторжения Драпатий отличился в освобождении правобережья Херсонской области в 2022 году. Он был одним из тех командиров, руководивших деоккупацией украинских территорий.

До января 2024 года Драпатий возглавлял оперативную группировку "Херсон". В феврале 2024 года он был назначен заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.