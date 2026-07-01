Российские военные корреспонденты восприняли эту новость с разочарованием, сообщает 24 Канал.
Что пишут россияне о Драпатом?
В своих телеграм-каналах российские военные корреспонденты называют Сирского "аналогом" своего Герасимова.
А назначение Драпатого считают плохой новостью для себя, что вполне логично.
Ведь именно он весной 2014 года в возрасте 31 года совершил прорыв в Мариуполе. Кадры, на которых БМП Драпатого перелетела через сепаратистские баррикады, облетели весь интернет и стали культовыми, а смелый командир сразу завоевал уважение общества.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Тогда Драпатый был майором и командовал 2-м механизированным батальоном 72-й ОМБр.
Обратите внимание! Более подробную информацию о Михаиле Драпатом можно узнать по ссылке.
Он нас ненавидит и последовательно продолжает ненавидеть. А значит, будет пытаться убивать, несмотря ни на какие моральные ограничения. Вопрос лишь в том: а будем ли мы такими же в ответ… Или наконец вернем себе инициативу в эскалации?
– сетует один из пропагандистов.
Россияне отмечают, что 43-летний Драпатый начинал бороться против их агрессии в качестве командира батальона.
Это для нас плохо. Генерал, который выдвинулся на войне и понимает ее, – очень сложный противник,
– заявил еще один российский военный корреспондент.
К слову, сам Драпатый, комментируя свое назначение, подчеркнул, что будет работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают Украину.