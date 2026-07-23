Об этом пишет The Economist.

Как назначение Драпатого может изменить ситуацию в украинской армии?

Журналисты отмечают, что после начала полномасштабной войны ВСУ продемонстрировали высокую адаптивность, однако до сих пор не избавились полностью от элементов советской командной системы. По мнению издания, Драпатый должен стать одним из тех, кто способен ускорить эти изменения.

Свою репутацию генерал заработал еще в 2014 году. Тогда, будучи молодым майором, он участвовал в обороне Мариуполя, прорвал баррикады боевиков бронеколонной и впоследствии вывел из российского окружения около 260 украинских военных. В The Economist отмечают, что авторитет Драпатого основан не только на боевом опыте, но и на отношении к личному составу.

В конце 2024 года он возглавил Сухопутные войска, где инициировал реформы рекрутинга, более широкое внедрение современных технологий для сокращения потерь и передачу большей самостоятельности командирам низшего звена по западному образцу. Издание также упоминает, что после российского удара по строю военных, в результате которого погибли по меньшей мере 12 бойцов, Драпатый взял ответственность на себя и подал в отставку.

Военный эксперт Роб Ли называет нового главнокомандующего критиком советского стиля мышления и микроменеджмента. Его подходы долгое время контрастировали с методами предыдущего главнокомандующего Александра Сырского.

В то же время The Economist отмечает, что перед Михаилом Драпатым стоят чрезвычайно сложные вызовы. После кадровых изменений в военном руководстве и общественной дискуссии о реформах армии именно ему предстоит совместить модернизацию ВСУ с эффективным управлением войсками в условиях полномасштабной войны.

Напомним, 21 июля Владимир Зеленский объявил о смене главнокомандующего ВСУ. Александра Сырского на этом посту сменил Михаил Драпатый. Глава государства отметил, что новый руководитель ВСУ должен обеспечить модернизацию армии и непрерывность боевых операций.

В свою очередь, Михаил Драпатый отреагировал на свое назначение. Он поблагодарил президента за доверие, назвал служение Украине большой честью и ответственностью, а также выразил благодарность своему предшественнику Александру Сырскому за укрепление украинской армии.

Известно, что новый главнокомандующий уже активно формирует свою команду. Драпатый поддержал назначение Игоря Скибюка начальником Генштаба. Он назвал его командиром, которому доверяет, и сообщил, что президент поставил перед новым руководством ВСУ задачу усилить наступательные действия, развивать военные технологии и наращивать потенциал Сил обороны.