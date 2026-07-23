Про це пише The Economist.

Як призначення Драпатого може змінити ситуацію в українському війську?

Журналісти зазначають, що після початку повномасштабної війни ЗСУ продемонстрували високу адаптивність, однак досі не повністю позбулися елементів радянської командної системи. На думку видання, Драпатий має стати одним із тих, хто здатен прискорити ці зміни.

Свою репутацію генерал здобув ще у 2014 році. Тоді, бувши молодим майором, він брав участь в обороні Маріуполя, прорвав барикади бойовиків бронеколоною та згодом вивів із російського оточення близько 260 українських військових. У The Economist наголошують, що авторитет Драпатого ґрунтується не лише на бойовому досвіді, а й на ставленні до особового складу.

Наприкінці 2024 року він очолив Сухопутні війська, де ініціював реформи рекрутингу, ширше впровадження сучасних технологій для зменшення втрат та передачу більшої самостійності командирам нижчої ланки за західним принципом. Видання також згадує, що після російського удару по шикуванню військових, унаслідок якого загинули щонайменше 12 бійців, Драпатий узяв відповідальність на себе та подав у відставку.

Військовий експерт Роб Лі називає нового головнокомандувача критиком радянського стилю мислення та мікроменеджменту. Його підходи тривалий час контрастували з методами попереднього головнокомандувача Олександра Сирського.

Водночас The Economist зазначає, що перед Михайлом Драпатим стоять надзвичайно складні виклики. Після кадрових змін у військовому керівництві та суспільної дискусії щодо реформ армії саме йому доведеться поєднати модернізацію ЗСУ з ефективним управлінням військами в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, 21 липня Володимир Зеленський оголосив про зміну Головнокомандувача ЗСУ. Олександра Сирського на посаді замінив Михайло Драпатий. Глава держави зазначив, що новий очільник ЗСУ має забезпечити модернізацію армії й безперервність бойових операцій.

Своєю чергою, Михайло Драпатий відреагував на своє призначення. Він подякував президенту за довіру, назвав служіння Україні великою честю та відповідальністю, а також висловив вдячність своєму попереднику Олександру Сирському за зміцнення українського війська.

Відомо, що новий головком вже активно формує свою команду. Драпатий підтримав призначення Ігоря Скибюка начальником Генштабу. Він назвав його командиром, якому довіряє, та повідомив, що президент поставив новому керівництву ЗСУ завдання посилити наступальні дії, розвивати військові технології й нарощувати спроможності Сил оборони.