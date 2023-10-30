Михаил Федоров рассказал, что отделяет Маска со "Старлинками" от Маска со скандалами в Х

Миллиардера Илона Маска давно характеризуют как скандального. В последнее время он появляется в СМИ не благодаря новым изобретениям, а из-за странных и глупых заявлений.

Недавно Маск призвал Украину "примириться" с Россией – мол, если продолжить войну, может начаться Третья мировая. Михаил Подоляк объяснил: если отдать Украину на растерзание России, аппетиты государства-агрессора только возрастут.

Смотрите также Как Илон Маск провоцирует третью мировую войну

Михаил Федоров рассказал о своем отношении к Маску

По словам министра цифровой трансформации, американский бизнесмен все же помогает нам "Старлинками". Они являются "критической инфраструктурой для войны" и "базовым компонентом для технологической войны".

Поэтому, знаете ли, мне удобно разделять Маска на Маска, который выдает много "Старлинков", быструю логистику и лучшие прайсы, – и другого Маска в X.com, который делает различные заявления, которые мы не поддерживаем, как и все в Украине, и для нас вообще дико слышать о том, что он говорит,

– высказался Федоров.

Для чего Украина использует "Старлинки" на фронте:

для координации действий военных;

для передачи информации;

для использования системы ситуационной осведомленности, то есть быстрого понимания происходящего на поле боя и принятия решений.

Влияет ли позиция Маска на поставку "Старлинков"

Министр сообщил, что Украина получает новые партии систем "Старлинк" – их закупают благодаря польским коллегам. Так что перед возможным блэкаутом мы будем со связью. По словам Федорова, "все работает", и он надеется, "что все будет работать".

Сегодня "Старлинки" работают, с ними нет проблем. Мы работаем с компанией SpaceX и их продуктом Starlink. То есть все двигается нормально,

– подытожил министр.

Смотрите также Медийный махинатор: для чего Илон Маск часто делает скандальные заявления

Последние новости о Маске

Миллиардер сообщил, что "Старлинки" будут работать в Секторе Газа. Раньше там исчез интернет и связь, поэтому Маск якобы хочет поддержать представителей международных организаций, работающих в Газе. В Израиле осудили эту инициативу и сказали, что разрывают связи со "Старлинком". Там уверены, что интернет от Маска будут использовать боевики.