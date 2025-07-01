В России плачут, что вместе с Гудковым было уничтожено почти все руководство 155-й бригады
- Удар украинских Сил обороны в Курской области ликвидировал российского генерал-майора Михаила Гудкова и фактически все руководство 155-й бригады.
Гудков был назначен заместителем командующего ВМФ России в марте 2025 года и до этого возглавлял 155 бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота.
2 июля Силы обороны нанесли удар по центру управления оккупантов в Курской области. В России официально признали гибель генерал-майор Михаила Гудкова, заместителя командующего военно-морского флота России.
Это самая "жирная" потеря оккупационного войска по должностному уровню с начала полномасштабного вторжения. Известно, что Гудкова назначили заместителем командующего ВМФ России только в марте 2025 года. До этого он возглавлял 155 бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота. Именно по командному центру этой бригады был нанесен удар в начале июля, передает 24 Канал.
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Отмечается, что вместе с Михаилом Гудковым погибло еще с десяток офицеров.
Российский военблогер Евгений Гольман утверждает, что вместе с бывшим комбригом российской 155-й бригады Гудковым было уничтожено фактически все ее руководство.
Нам почему-то никто не говорит, что все руководство 155-й бригады погибло. Четыре "Хомяка" прилетели четко в цель, потому что мы не имеем работы РЕРа,
– жалуется пропагандист на видео.
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Под "хомяками" он, вероятно, имеет в виду ракеты, выпущенные из установок HIMARS.
Напомним, что 155-я бригада морской пехоты известна своими военными преступлениями в Украине, в частности пытками и убийствами военнопленных.
Эта бригада получила название "Черная смерть" из-за колоссальных потерь. Гудкова называли "Серпом", поскольку тот отправлял подразделения на штурм без поддержки.
На момент октября 2024 года сообщалось, что бригада "героя России" Гудкова потеряла 80% своего личного состава в боях за Угледар, что составляет примерно 2,4 тысячи человек.