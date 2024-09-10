"Речь идет не о фамилии": в МИД ответили, почему отзывают временно поверенного из Грузии

Украинский МИД отзывает временного поверенного в Грузии Михаила Харишина. Главная цель заключается в том, чтобы не просто отстранить от власти это лицо, а в целом оптимизировать работу дипломатии.

Во вторник, 10 сентября, об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, – информирует 24 Канал.

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Перенастройка дипломатии

По словам спикера, решение об отзыве Харишина не связано с личностью дипломата, а является частью более широкой стратегии. Тихий констатировал, что новый руководитель МИД Андрей Сибига стремится усилить эффективность дипломатической службы в условиях войны.

Речь идет не о фамилии... Не о каких-то нюансах... А о комплексе причин, который заставил нового руководителя МИД пойти на такое решение. Оно принято в контексте стимулирования работы послов, анализа работы послов, активности и достигнутых результатов.

Представитель МИД отметил, что необходимо привести работу дипломатической системы к жестким реалиям войны, когда нужен результат.

Министр иностранных дел Андрей Сибига ранее высказывался относительно Харишина. Он заявлял, что временно поверенный в Грузии не имеет понимания реалий дипломатии государства, которое воюет. В то же время грузинский премьер Ираклий Кобахидзе намекнул, что соответствующее решение может быть связано с другими причинами, в частности с вопросами закупки бытовой техники Харишиным.

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Важно, что Украина продолжает оставаться без посла в Грузии уже более двух лет. Кстати, президент Владимир Зеленский в свежем обращении за 10 сентября упоминал о перенастройке украинской дипломатической системы, однако конкретно о Грузии ничего не сказал.