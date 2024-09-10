У вівторок, 10 вересня, про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, – інформує 24 Канал.

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Переналаштування дипломатії

За словами спікера, рішення про відкликання Харишина не пов'язане з особистістю дипломата, а є частиною ширшої стратегії. Тихий констатував, що новий керівник МЗС Андрій Сибіга прагне посилити ефективність дипломатичної служби в умовах війни.

Йдеться не про прізвище… Не про якісь нюанси… А про комплекс причин, який змусив нового керівника МЗС піти на таке рішення. Воно ухвалене в контексті стимулювання роботи послів, аналізу роботи послів, активності та досягнутих результатів.

Представник МЗС наголосив, що необхідно привести роботу дипломатичної системи до жорстких реалій війни, коли потрібен результат.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше висловлювався щодо Харишина. Він заявляв, що тимчасово повірений у Грузії не має розуміння реалій дипломатії держави, що воює. Водночас грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе натякнув, що відповідне рішення може бути пов'язане з іншими причинами, зокрема з питаннями закупівлі побутової техніки Харишиним.

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Важливо, що Україна продовжує залишатися без посла в Грузії вже понад два роки. До речі, президент Володимир Зеленський у свіжому зверненні за 10 вересня згадував про переналаштування української дипломатичної системи, однак конкретно про Грузію нічого не сказав.