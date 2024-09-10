У вівторок, 10 вересня, про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, – інформує 24 Канал.
Дивіться також Не політичний акт, – прем’єр Грузії пояснив відкликання тимчасово повіреного України
Переналаштування дипломатії
За словами спікера, рішення про відкликання Харишина не пов'язане з особистістю дипломата, а є частиною ширшої стратегії. Тихий констатував, що новий керівник МЗС Андрій Сибіга прагне посилити ефективність дипломатичної служби в умовах війни.
Йдеться не про прізвище… Не про якісь нюанси… А про комплекс причин, який змусив нового керівника МЗС піти на таке рішення. Воно ухвалене в контексті стимулювання роботи послів, аналізу роботи послів, активності та досягнутих результатів.
Представник МЗС наголосив, що необхідно привести роботу дипломатичної системи до жорстких реалій війни, коли потрібен результат.
Дивіться також Мінськ-3, або Ще одна пастка: що відомо про "мирний план" Шольца і як реагують Україна та Росія
Важливо, що Україна продовжує залишатися без посла в Грузії вже понад два роки. До речі, президент Володимир Зеленський у свіжому зверненні за 10 вересня згадував про переналаштування української дипломатичної системи, однак конкретно про Грузію нічого не сказав.