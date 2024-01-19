Несчастный случай или умышленное убийство: во Львове больше года расследуют дело о смерти бойца ВСУ

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"На войне погиб наш земляк, старший лейтенант Михаил Кирильчук", – именно с такими заголовками в начале ноября 2022 года СМИ распространили эту печальную весть со ссылкой на Барский городской совет. Найти первоисточник этого сообщения уже невозможно – его удалили. Но, самое главное, погиб боец во Львове. При обстоятельствах, которые удивляют, и что удивляет еще больше – обстоятельств, которые до сих пор не смогли окончательно установить правоохранительные органы.

К 24 Каналу обратилась дочь военного Анастасия Кирильчук. Этот материал будет об истории, в которой пока больше открытых вопросов чем утверждений, и одновременно о герое, который отправился защищать наше государство от врага, был готов отдать свою жизнь Украине, но погиб в тылу – за сотни километров от линии фронта.

И ни у кого нет окончательного ответа, почему так произошло.

Как все было глазами родных

Михаил Михайлович Кирильчук отошел на тот свет в 57 лет. Он знал, что такое война еще до 24 февраля 2022 года. Воин защищал наше государство от агрессора во времена АТО, уверенно держал оружие в руках и дослужился до звания старшего лейтенанта. Получив повестку 26.10.2022, он сразу пришел на порог ТЦК в своем родном городе Бар, что в Винницкой области. После этого с товарищами отправился во Львовскую национальную академию Сухопутных войск на дополнительную комиссию.

Как рассказывает дочь защитника, последний раз родные имели с ним связь утром следующего дня около 11:35. Тогда военный сообщил, что не прошел обследование, поэтому направляется в ближайшее время домой. Собственно, уже вечером можно было услышать из трубки телефона: "Абонент вне зоны".



Участник АТО, военный Михаил Кирильчук / Фото из местных СМИ города Бар

Три дня близкие Михаила ждали, после чего обратились в Барский центр комплектования. Там им ответили, что воин, потеряв сознание, упал и находится в военном госпитале. Где именно, родным сказали только 3 ноября. Майор Торнопольский Олег Владимирович лично сообщил, что Кирильчук уже 6 якобы день и ночь находится в больнице, и не где-нибудь, а в военно-медицинском клиническом центре Западного региона Львова. И, что самое важное, в реанимационном отделении.

ТЦК уже на шестой день сказали, что он в коме, но отговаривали, говорили нам не ехать. Потом утверждали, что нас туда не пустят. Они не хотели, чтобы мы ехали,

– рассказала нам Анастасия, дочь Кирильчука.

Уже 4 ноября вечером сестра Михаила Кирильчука вместе со своей дочерью, племянницей Михаила, отправилась во Львов. Анастасия Кирильчук утверждает, что родные приехали в медучреждение уже на следующий день около 07:00. Когда медики услышали фамилию пациента, ответили, что якобы такого человека у них нет.

Сначала, когда назвали имя, фамилию папы, спросили, есть ли такой, – то в больнице сразу сказали, что такого нет... Потом все-таки сообщили, однако не говорили о том, что он умер,

– делится Кирильчук.

В соответствующих документах указано, что Михаил Михайлович Кирильчук перестал дышать около 05:00, 5 ноября. Уже через 44 минуты врачи констатировали его смерть. Следовательно, у родных военного возник вопрос: почему эту информацию им не сообщили, сразу, когда они приехали? Почему центр комплектования отговаривал их от того, чтобы они отправились во Львов.



Кирильчук вместе со своей еще маленькой дочерью Анастасией / Фото из местных СМИ города Бар

Как погиб военный

Согласно официальной версии, которую сообщили близким защитника, на территории Львовской национальной академии Сухопутных войск он упал с лестницы, когда потерял сознание. Однако вместе с тем правоохранители открыли дело по статье об умышленном убийстве. Уже больше года, с ноября 2022 года, его судьба и направление в суд под большим вопросом.

Понимаете, я и консультировалась с адвокатами, и все говорят, как один, что это не было простое падение. Поэтому, если бы действительно, как они говорили, он упал со второй ступеньки, то он бы не получил такие серьезные травмы,

– отмечает дочь бойца.

В судебно-медицинской экспертизе зафиксированы такие повреждения на теле военного:

отек головного мозга;

перелом кости черепа;

кровоизлияние в вещество головного мозга;

открытая черепно-мозговая травма;

травма в результате контакта с тупым предметом;

сломанная рука, синяк под глазом и разбитая губа.

Мы написали запрос в Винницкий ТЦК, который проводил служебное расследование по факту смерти Кирильчука. Фактически из ответа понятно, что все эти травмы и повреждения якобы являются следствием несчастного случая, если не досадного стечения обстоятельств.

По результатам расследования установлено, что смерть наступила в результате травмы, полученной по собственной неосторожности. Служебное расследование проводилось Жмеринским РТЦК и СП,

– говорится в ответе.

Кроме того, по городу ходили слухи, что у Кирильчука был конфликт с кем-то из военных по дороге в академию. Правда ли это, мы не можем утверждать стопроцентно. В то же время в Жмеринском ТЦК наотрез уверяют, что информация о возможном конфликте с участием Кирильчука не была никем подтверждена.



Ответ Винницкого областного ТЦК и СП и информационный запрос / 24 Канал

Еще больше эта ситуация кажется подозрительной, если учитывать, что Барский городской совет сначала сообщал о гибели Кирильчука в результате российской агрессии. В конце концов это может быть просто техническая ошибка, вызванная коммуникационными трудностями. На запрос 24 Канала в мэрии города Бар ответили, что получили информацию о военном от центра комплектования.

Сообщение Барского городского совета и СМИ о смерти Кирильчука / 24 Канал

Добавим, что во Львовской национальной академии сухопутных войск констатировали: не могут ничего сказать об обстоятельствах смерти Кирильчука, поскольку это компетенция соответствующих правоохранительных органов. Кроме того, служебное расследование проводил ТЦК, а не заведение высшего образования, поскольку военнослужащий не был, скажем, назначен на должность академии или зачислен в списки ее личного состава.

В Национальной академии отсутствуют документы об обстоятельствах прибытия и травмирования Кирильчука М. М., а также расследование по этому факту,

– указано в письме.



Ответ Национальной академии сухопутных войск во Львове на информационный запрос / 24 Канал

Что (не) делают правоохранители

Журналисты 24 Канала связались со следователем Довгополым Максимом, который работает во Франковском районном отделе полиции Львова и ведет это дело. Правоохранитель повторял, что комментариев не дает, но все-таки ответил на ряд важных вопросов.

Прежде всего – досудебное расследование продолжается. Пока у полиции нет достаточно доказательств, чтобы закрыть это дело или направить его в суд. Следовательно, нет доказательств утверждать: это было умышленное убийство или несчастный случай.

Почему за более чем год нет прогресса? По словам Довгополого, военные, которые в тот день вместе с Михаилом Кирильчуком были в академии, впоследствии отправились под Бахмут в Донецкой области.

Достаточно доказательств еще нет. Досудебное расследование в настоящее время проводится. Если бы у меня было достаточно доказательств, это дело было бы направлено в суд... Люди, которые с ним (Кирильчуком – 24 Канал) проходили службу, они сейчас находятся на Востоке Украины, они воюют. Они теоретически не могут приехать ко мне, так же как и я теоретически не могу доехать до них,

– ответил следователь.

В то же время полицейский опроверг информацию центра комплектования о том, что на допросы их никто не вызывал: "Ну, как не вызывали, если я сам лично общался с людьми и вызывал их? Были допросы, есть в деле допросы".

Самый главный вопрос, который нам удалось задать полицейскому: предлагал ли ему кто-то взятку за то, чтобы это дело неподвижно лежало более года и впоследствии все-таки замялось.

Нет. Полиция взяток не берет,

– лаконично ответил Максим Довгополый.

Итоги: чего следует ожидать

Трудно осознать, что чувствуют родные погибшего военного Михаила Кирильчука. Определенные факты могут указывать на то, что все-таки это было умышленное убийство, а не просто несчастный случай – "падение с лестницы". Как понятно из общения с полицией, правоохранительные органы не могут собрать достаточно доказательств для направления дела в суд, поскольку коллеги Кирильчука воюют на Востоке Украины. Физический допрос при таких обстоятельствах представляется невозможным.

Конечно, самым положительным финалом в этой истории будет судебный приговор возможному убийце, именно на него искренне надеется 24 Канал. Украина и так ежедневно теряет самых лучших в войне с агрессивным и жестким врагом. Внутри нашего государства мы должны быть едиными в понимании того, что каждая человеческая жизнь важна, а справедливость должна догнать всех обидчиков, которые нарушают закон и оскверняют судьбы других.

Также мы хотим, чтобы родные Михаила Кирильчука спали спокойно. И вечная память Герою.