Трагическая потеря для 63 бригады: погиб командир 55 батальона и его побратимы

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. На войне погиб командир 55 батальона Михаил Коваль, начальник артиллерии подразделения Владимир Ковальский и водитель Роман Стащук.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на 63 бригаду. Прощание с Героями состоялось вчера, 16 января.

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Что известно о гибели Героев

В 63 бригаде сообщили о трагической потере. На фронте погиб командир тернопольского 55 батальона – Михаил Коваль. Вместе с ним – начальник артиллерии подразделения Владимир Ковальский и водитель Роман Стащук.

Бойцы 55 бригады пообещали отомстить оккупантам за своих собратьев.

Бойцы 55 батальона до сих пор не верят, как этот трагический случай мог произойти. Но они обязательно отомстят,

– говорится в сообщении.

Также воины 63 бригады опубликовали видео, в котором вспомнили о павших Героях.

Бойцы 63 бригады рассказали о павших собратьях: смотрите видео

Как собратья вспоминали Михаила Коваля

Командир 63 бригады Павел Юрчук рассказал, что подразделение, которым руководил Михаил, значительно стал лучше после его назначения на должность.

Батальон был в тяжелом состоянии, как морально, так и физически истощен. Михаил буквально за одну ночь переформатировал руководящий состав батальона, и за следующий день батальон подготовился и отправился выполнять боевые задачи, которые до этого он выполнять не мог,

– поделился Юрчук.

По словам разведчика на псевдо "Богун", Михаил Коваль заботился о безопасности военнослужащих и активно развивал направление работы с дронами в батальоне.

Командир был настоящим другом для своих подчиненных и высоко ценил каждого из них, отметил главный сержант батальона Андрей Бондаренко.

"Каждый человек для него был как родной. Он всегда глубоко переживал и за "трехсотых" и из-за потерь. Для него это было очень трудно", – вспоминает Бондаренко.

Каким запомнили Владимира Ковальского

Водитель минометного взвода Андрей Яриш рассказал, что Владимир очень любил свою работу и любил шутить.

Владимир говорил: "Я буду с вами до самого конца". Так оно и получилось,

– вспоминает побратим.

Командир 63 бригады заявил, что эта трагедия войдет в историю бригады, как "черный день".

"Мы потеряли трех хороших военнослужащих. Мы потеряли не просто военнослужащих, мы потеряли командира батальона, мы потеряли начальника артиллерии, хорошего артиллериста, мы потеряли специалиста, который был способен организовать огневое поражение. Также мы потеряли водителя Романа, который всегда был с командиром батальона, который всегда был для него опорой и помощью", – отметил Юрчук.