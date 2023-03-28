Отвечает за работу фильтрационных лагерей в Мариуполе: детали о подрыве автомобиля Москва

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов. Вскоре в мэрии города рассказали о том, кем был захватчик. Собственно, зовут военного – Михаил Москвин.

Во вторник утром, 28 марта, официальные украинские власти Мариуполя констатировала, что днем перед тем в городе взорвался автомобиль вражеского командира. Собственно, известно, что Михаил Москвин ответственен за чистки – то есть за работу фильтрационных лагерей в захваченном населенном пункте.

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"Цель сопротивления"

Как отметили в мэрии, инцидент с Москвиным – это не просто подрыв автомобиля. Оккупант фактически стал целью сопротивления тех людей, которые не согласны с оккупацией Мариуполя.

Следует отметить, что именно этот человек ответственен за организацию фильтрационных мероприятий, которые привели к многочисленным арестам гражданского населения города. После подрыва машины захватчика отправили в больницу №2.

Этот вор ответственен за создание и функционирование фильтрационных наборов вокруг Мариуполя. По его приказам тысячи мирных мариупольцев оказались за решеткой. Но наказание найдет каждого врага,

– сказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Кроме того, он отметил, что сейчас Москвин находится в тяжелом состоянии в больнице. По словам мэра, "каким бы ни был прогноз врачей, его судьба уже решена". Вероятно, речь здесь идет о том, что спокойно ему жить никто не даст.

Последствия подрыва авто Москвина: смотрите видео "Мариуполь. Сопротивление"

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