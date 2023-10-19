Его сестру убила ракета в Виннице: на фронте в Работино погиб военный "Мирча"

В селе Работино, что на Запорожье, погиб украинский военный, боец бригады "Красная калина" Нацгвардии Михаил "Мирча" Мовчан. Ему навсегда осталось 24 года.

Парень участвовал в операции Объединенных сил, был пулеметчиком, а также получил позывной "Мирча". К слову, сестру Михаила убила российская ракета во время удара по Виннице в июле 2022 года.

Важно Остались дети и пятеро внуков: вблизи Работино погиб стрелок-санитар "Дед"

Что известно о погибшем защитнике

Михаил Мовчан мечтал о свадьбе с любимой Алиной и его желание исполнилось. Однако их семейное счастье длилось всего четыре месяца.

Известно, что защитник был родом из села Жигаловка Винницкой области. Он окончил теплоэнергетическое отделение Винницкого профессионального колледжа.

В 2019 году парень подписал контракт с Национальной гвардией Украины. Он участвовал в операции Объединенных сил, был там пулеметчиком.

Как рассказала жена защитника Алина, во время ракетных обстрелов 14 июля 2022 года в Виннице погибла двоюродная сестра Михаила, работавшая тогда в клинике "Нейромед".

После учений Михаила и других нацгвардейцев перебросили в село Спорное на Донецком направлении. Они были на фронте более трех месяцев.

В январе 2023 года Михаил приехал на реабилитацию. После отпуска он служил на Киевщине, а потом снова ненадолго приехал домой, чтобы сделать предложение любимой Алине. Они поженились 23 марта.

В мае подразделение Михаила перебросили на Запорожское направление. Его 8-й отдельный полк спецназначения "Ягуар" переименовали на 14-ю штурмовую бригаду "Красная калина".

К сожалению, Михаил погиб при выполнении боевого задания в Работино. Оккупанты убили его из дрона.

9 августа Героя похоронили в родном селе. У него остались мама, жена и две сестры.

Как выглядел Михаил Мовчан / ТСН

Недавно стало известно, что на войне погиб Илья Долматов, который имел позывной "Бэтмен" Он принял последнее сражение при выполнении очень сложной боевой задачи. Илья был надежным и соглашался идти первым на выполнение самых трудных задач.