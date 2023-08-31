Показали ключевое в войне: Подоляк подвел итоги лета-2023

Подходит к концу второе лето в полномасштабном вторжении России в Украину. За это время нашей стране удалось продемонстрировать несколько важных аспектов, непосредственно касающихся наступательных операций.

Об этом 24 Каналу В эксклюзивном интервью рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Украинские военные продолжают непрерывную борьбу с российскими оккупантами.

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Ключевое достижение

Лето 2023 года оказалось сложным для украинских защитников и адским для российских оккупантов. Ключевое достижение Украины здесь, по словам Михаила Подоляка, – наступательные операции, которые наша страна умеет организовывать и проводить. И это увидел весь мир.

"Изменилась диспозиция наших партнеров. Они тоже понимают по поводу уничтожения "второй армии мира", которую еще вчера они боялись, считали, что Россия – это очень мощные ВПК, вооруженные силы и так далее, а мы сегодня обсуждаем наступательные операции в Украине. Россия "визжит" от радости, что они уступили там 300 метров, а не 3 километра", – объяснил чиновник.

Михаил Подоляк о достижениях украинской армии за последние месяцы: смотреть эксклюзивное интервью

Эффективность операций

В прошлом году украинские Силы обороны показали свою эффективность в борьбе за Харьковскую область. Россияне не готовились к обороне, поскольку считали, что все произойдет как в 2014 году с так называемыми "референдумами". В этом году они поняли: никто оккупантам не отдаст украинские территории и будет борьба, несмотря на минные поля и вражеские укрепления.

Этим летом уже четко понятно, что у нас Вооруженные силы максимально эффективны, мощны, учитывая отсутствие паритета с точки зрения недостатка оружия. Нам нужно больше ракет, снарядов, дронов, бронотехники, тралов и специальных ракет для разминирования,

– подчеркнул Подоляк.

Изменение политической мысли

Своей подготовкой и готовностью бороться дальше Украина четко продемонстрировала партнерам, что Россия проиграет и она не имеет никакого права "контролировать" временно оккупированные территории.

Наконец-то глобальное политическое мнение меняется по отношению и к Путину, и к России, и к их субъектности. Вы же видите как все брезгливо относятся к появлению в любом месте такого субъекта, как Лавров. Это все удалось изменить и это нужно довести до конца,

– отметил советник главы ОПУ.

Справедливый конец, по словам Михаила Подоляка, – наказание России за все ее исторические деяния по отношению к другим странам.

"Россия должна быть превращена в страну-клоун над которой будут смеяться. Пока они не осознают: либо ты придерживаешься определенных обязательств и моделей поведения, либо ты мэм. Надо обязательно довести эту войну до конца, чтобы исторически Россия выглядела ничтожно", – добавил он.

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