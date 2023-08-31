Показали ключевое в войне: Подоляк подвел итоги лета-2023
Подходит к концу второе лето в полномасштабном вторжении России в Украину. За это время нашей стране удалось продемонстрировать несколько важных аспектов, непосредственно касающихся наступательных операций.
Об этом 24 Каналу В эксклюзивном интервью рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Украинские военные продолжают непрерывную борьбу с российскими оккупантами.
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Ключевое достижение
Лето 2023 года оказалось сложным для украинских защитников и адским для российских оккупантов. Ключевое достижение Украины здесь, по словам Михаила Подоляка, – наступательные операции, которые наша страна умеет организовывать и проводить. И это увидел весь мир.
"Изменилась диспозиция наших партнеров. Они тоже понимают по поводу уничтожения "второй армии мира", которую еще вчера они боялись, считали, что Россия – это очень мощные ВПК, вооруженные силы и так далее, а мы сегодня обсуждаем наступательные операции в Украине. Россия "визжит" от радости, что они уступили там 300 метров, а не 3 километра", – объяснил чиновник.
Михаил Подоляк о достижениях украинской армии за последние месяцы: смотреть эксклюзивное интервью
Эффективность операций
В прошлом году украинские Силы обороны показали свою эффективность в борьбе за Харьковскую область. Россияне не готовились к обороне, поскольку считали, что все произойдет как в 2014 году с так называемыми "референдумами". В этом году они поняли: никто оккупантам не отдаст украинские территории и будет борьба, несмотря на минные поля и вражеские укрепления.
Этим летом уже четко понятно, что у нас Вооруженные силы максимально эффективны, мощны, учитывая отсутствие паритета с точки зрения недостатка оружия. Нам нужно больше ракет, снарядов, дронов, бронотехники, тралов и специальных ракет для разминирования,
– подчеркнул Подоляк.
Изменение политической мысли
Своей подготовкой и готовностью бороться дальше Украина четко продемонстрировала партнерам, что Россия проиграет и она не имеет никакого права "контролировать" временно оккупированные территории.
Наконец-то глобальное политическое мнение меняется по отношению и к Путину, и к России, и к их субъектности. Вы же видите как все брезгливо относятся к появлению в любом месте такого субъекта, как Лавров. Это все удалось изменить и это нужно довести до конца,
– отметил советник главы ОПУ.
Справедливый конец, по словам Михаила Подоляка, – наказание России за все ее исторические деяния по отношению к другим странам.
"Россия должна быть превращена в страну-клоун над которой будут смеяться. Пока они не осознают: либо ты придерживаешься определенных обязательств и моделей поведения, либо ты мэм. Надо обязательно довести эту войну до конца, чтобы исторически Россия выглядела ничтожно", – добавил он.
Ситуация на фронте: основные новости на 31 августа
- Россияне пытаются восстанавливать утраченные позиции, но украинские защитники их сдерживают и наступают. В частности, на Юге. Всего за прошедшие сутки произошло 40 боевых столкновений. Горячее всего на Востоке – это эпицентр боевых действий.
- Продолжаются активные боевые действия на Лиманском направлении. А на Бахмутском отрезке Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее самого города Бахмут.
- Что касается потерь, то за прошедшие сутки на концерт к Кобзону отправилось еще 610 российских оккупантов. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют 263 020 человек.