Про це 24 Каналу в ексклюзивному інтерв'ю розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Українські військові продовжують невпинну боротьбу з російськими окупантами.
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Ключове досягнення
Літо 2023 року виявилося складним для українських оборонців і пекельним для російських окупантів. Ключове досягнення України тут, за словами Михайла Подоляка, – наступальні операції, які наша країна вміє організовувати та проводити. І це побачив увесь світ.
"Змінилася диспозиція наших партнерів. Вони теж розуміють щодо знищення "другої армії світу", яку ще вчора вони боялися, вважали, що Росія – це дуже потужні ВПК, збройні сили і так далі, а ми сьогодні обговорюємо наступальні операції в Україні. Натомість Росія "верещить" від радості, що вони поступились там 300 метрів, а не 3 кілометри", – пояснив посадовець.
Михайло Подоляк про досягнення української армії за останні місяці: дивитись ексклюзивне інтерв'ю
Ефективність операцій
Минулого року українські Сили оборони показали свою ефективність у боротьбі за Харківську область. Росіяни не готувалися до оборони, оскільки вважали, що все станеться як у 2014 році з так званими "референдумами". Цього року вони зрозуміли: ніхто окупантам не віддасть українські території і буде боротьба попри мінні поля та ворожі укріплення.
Цього літа вже чітко зрозуміло, що в нас Збройні сили максимально ефективні, потужні, враховуючи відсутність паритету з точки зору нестачі зброї. Нам треба більше ракет, снарядів, дронів, бронотехніки, тралів і спеціальних ракет для розмінування,
– наголосив Подоляк.
Зміна політичної думки
Своєю підготовкою і готовністю боротися далі Україна чітко продемонструвала партнерам, що Росія програє і вона не має жодного права "контролювати" тимчасово окуповані території.
Нарешті глобальна політична думка змінюється по відношенню і до Путіна, і до Росії, і до їх суб'єктності. Ви ж бачите як усі гидливо ставляться до появи будь-де такого суб'єкта, як Лавров. Оце все вдалося змінити і це треба довести до кінця,
– відзначив радник голови ОПУ.
Справедливий кінець, за словами Михайла Подоляка, – покарання Росії за усі її історичні діяння по відношенню до інших країн.
"Росія має бути перетворена на країну-клоун над якою будуть сміятись. Поки вони не усвідомлять: або ти дотримуєшся певних зобов'язань і моделей поведінки, або ти мем. Треба обов'язково довести цю війну до кінця, щоб історично Росія виглядала нікчемно", – додав він.
Ситуація на фронті: основні новини на 31 серпня
- Росіяни намагаються відновлювати втрачені позиції, але українські захисники їх стримують та наступають. Зокрема, на Півдні. Загалом протягом минулої доби відбулося 40 бойових зіткнень. Найгарячіше на Сході – це епіцентр бойових дій.
- Тривають активні бойові дії на Лиманському напрямку. А на Бахмутському відтинку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше самого міста Бахмут.
- Щодо втрат, то за минулу добу на концерт до Кобзона відправилося ще 610 російських окупантів. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення складають 263 020 осіб.