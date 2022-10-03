Пауки в закрытой банке начали искать виновного, – Подоляк о процессах в Москве

Высшее руководство в России начинает ссориться между собой. Теперь те, кто был "за" нападение на Украину, когда "запахло жареным", пытаются найти козла отпущения.

Успехи ВСУ доводят кремлевскую верхушку до истерии и паники. Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал о происходящих в Москве процессах в интервью изданию НВ.

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Что происходит в окружении Путина

Случай с критикой от Пригожина и Кадырова, по словам советника, показывает, что рано или поздно эти "ястребы" сделают виновным в проигрыше самого Путина. Отлично, что такие процессы происходят внутри правящей верхушки. Со временем это приведет к тому, что они окончательно рассорятся.

Еще месяц-два, еще "пару Лиманов" будет и все эти проявления конфликта станут достаточно очевидными даже для россиян,

– замечает Михаил Подоляк.



Михаил Подоляк о внутренних процессах в Москве / скриншот из Твиттера

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Те, кто поддерживал войну в Украине, сейчас пытаются избежать ответственности

Представитель ОП утверждает, что главные спецслужбы России были "за" войну против Украины. В большей или меньшей степени они вкладывали свою лепту в совершенное и стремились к быстрой победе.

Верхушка Кремля искренне рассчитывала на то, что украинская армия окажется слабой, а народ будет встречать их как "освободителей". Однако произошло совсем не так, как они думали.

Михаил Подоляк добавляет, что теперь каждый из этих руководителей пытается доказать, что виноват кто-то другой. Скорее всего, претензий к Путину со временем только прибавится.

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Судьба диктатора определена, однако кого он потянет за собой

Своими последними действиями и словами российский президент все больше вгоняет Кремль в затруднительное положение. Взять хотя бы недавний случай, когда Путин отдал приказ обменять Медведчука на 200 защитников "Азовстали". ФСБ России было категорически против этого, однако диктатор не слишком учитывал их мнение.

По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, российские чиновники сделают все, чтобы оградить себя от Путина. В противном случае, их тоже будет ждать фиаско.

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