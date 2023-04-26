Подоляк объяснил, кому выгодны тезисы, что Украина "хотела ударить по Москве, однако отказали США"

Американское издание The Washington Post недавно опубликовало новость о том, что Украина якобы готовила удар по Москве к годовщине полномасштабного вторжения. Ссылаясь на анонимные источники, авторы утверждают, что от этого наше государство отказали США.

Однако нельзя доверять авторитетным изданиям, которые ссылаются на анонимные источники или слитые документы, которые на самом деле таковыми не являются. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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Всему должно быть логическое объяснение

Подоляк сказал, что даже если такие утверждения правдивы, у них нет логики. Однако Украина, в отличие от страны-агрессорки, продумывает каждый шаг.

Зачем Украине, которая имеет полное понимание с партнерами по оружию и сценариям для деоккупации своих территорий, наносить удар по Москве? Чтобы решить какую задачу?

– говорит Подоляк.

Он добавил, что такие действия лишь позволили бы российской пропаганде сказать: "Смотрите, они тоже бьют по населению". Советник главы ОП утверждает, что никакие военные задачи Украина не решила бы одним ударом по Москве.

Подоляк напомнил, что с октября 2022 года Россия не наносила показательно один удар по центру украинского города. Страна-агрессорка имела системный подход для того, чтобы использовать крылатые ракеты по всей территории Украины, чтобы создать панические настроения. То есть это была системная военная задача.

"Для чего нам наносить один удар по Москве? Там нет никаких целей, нет информационных задач это сделать и это точно не решило бы вопрос войны", – подчеркнул чиновник.

Он также добавил, что приоритет Украины для уничтожения – оккупационные войска на нашей территории. По его словам, они будут полностью уничтожены и это разрешает международное право.

Кому выгодны такие "вбросы"

Подоляк сказал, что за обнародованием подобной информации стоят три составляющие:

Российская пропагандистская машина, имеющая свои сети по всему миру;

конспирологические теории западных СМИ Они используют их, чтобы показать, что Украина не одна – она имеет отношения с партнерами;

существование антироссийской коалиции. В ее рамках Украина обсуждает все приоритетные цели и методы их уничтожения.

Напомним, Подоляк заявил, что такие материалы формируют неправильное мнение об Украине в западном обществе. Более того, он призвал не устраивать политические игрища, когда в нашей стране идет война и гибнут люди.