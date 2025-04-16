С 2024 года считался без вести пропавшим: Львовская область встретила на щите Михаила Рипьяка

После обмена телами погибших военных удалось установить личность еще одного украинского защитника – Михаила Рипьяка со Львовской области. Пропавшим без вести мужчина считали после боя на окраине Торецка Бахмутского района Донецкой области.

Ему было 28 лет. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщила Стрыйский городской совет, передает 24 Канал.

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Что известно о погибшем

Михаил родился в многодетной семье села Добровляны Стрыйской общины, учился в Добровлянской начальной школе и в Стрыйской школе №1, а затем в ПТУ №34.

После мобилизации 1 мая 2024 года он прошел военное обучение за рубежом и выполнял боевые задачи в Донецкой области. Михаил – солдат, стрелок-номер обслуги десантно-штурмового отделения.

У погибшего остались мама, сестра и брат военнослужащий, который сейчас лечится после ранений.

Искренне соболезнуем близким и родным. Навсегда Герой! Вечная и светлая память!

– написали в Стрыйском городском совете.

На щите защитника встретили 15 апреля, кортеж направлялся через Стрый в Добровляны, где с Михаилом будут прощаться 16 апреля в 13:00.

Напомним, 26 февраля во время выполнения боевого задания в Запорожской области погиб младший сержант Валентин Ембрик из Ивано-Франковской области. Парень играл в оркестре "Rejouissance", а в январе 2023 года добровольно подписал контракт с ВСУ.