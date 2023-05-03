Раненый нацгвардеец более суток удерживал свою позицию на фронте

Украинские защитники каждый раз поражают своим героизмом и мужеством. Так, нацгвардеец Михаил Селиванов, раненым более 26 часов, держал позицию на Луганском направлении.

Мужчина получил ранение в результате вражеской атаки дронами. Однако он не сдался и даже помог вывезти своего раненого побратима.

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Украинский защитник раненым держал свою позицию

Старший пулеметчик 50-го полка Нацгвардии Михаил Селиванов вспомнил свой самый тяжелый день на военном фронте. Он рассказал, что тогда он воевал на Луганском направлении, где россияне совершали много пехотных атак. Кроме этого, оккупанты сбрасывали на украинских военных газ с дронов, из-за чего они имели плохую видимость.

"Мы надевали противогазы, но было плохо видно, и мы дальше отстреливались", – подчеркнул Селиванов.

В результате одной из атак российскими беспилотниками украинец получил ранения на руке. По словам военного, он до последнего надеялся, что рана была несерьезной.

Попросил собрат меня осмотреть. Он смотрит, а там все в крови,

– заметил нацгвардеец.

Мужчине помогли наложить повязки на плечо и спину и в таком состоянии он продолжал держать позицию 26 часов.

Военный с ранением вывез своего побратима

Впоследствии нацгвардейца подменили и он дошел до пункта эвакуации, примерно в 2 километрах от его позиции. Однако он услышал по рации, что еще 4 военных получили ранения, поэтому, несмотря на свою боль, мужчина пошел спасать других.

Одному перебило руку. Он – выжил, а остальные, к сожалению, погибли,

– рассказал Селиванов.

Своего собрата он крепко прижал к груди и говорил ему, что все пройдет. Однако во время дороги в эвакуационный пункт побратим нацгвардейца, к сожалению, умер.

Сам Михаил Селиванов имел обломки вражеской взрывчатки в руке и плече. Врачи не смогли их извлечь, поскольку еще большее вмешательство могли спровоцировать худшие последствия. Поэтому обломки остались у мужчины до сих пор.

Мужчина проходит реабилитацию и планирует поехать на чемпионат мира по боксу. До войны Селиванов профессионально занимался этим видом спорта, потому не хочет его бросать и сейчас.

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