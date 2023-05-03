Чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки дронами. Однак він не здався і навіть допоміг вивезти свого пораненого побратима.

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Український захисник пораненим тримав свою позицію

Старший кулеметник 50 полку Нацгвардії Михайло Селіванов пригадав свій найважчий день на військовому фронті. Він розповів, що тоді він воював на Луганському напрямку, де росіяни здійснювали багато піхотних атак. Крім цього, окупанти скидали на українських військових газ з дронів, через що вони мали погану видимість.

"Ми надягали протигази, але було погано видно, і ми далі відстрілювалися", – наголосив Селіванов.

Внаслідок однієї з атак російськими безпілотниками українець отримав поранення на руці. За словами військового, він до останнього сподівався, що рана була несерйозна.

Попросив побратима мене оглянути. Він дивиться, а там все в крові,

– зауважив нацгвардієць.

Чоловікові допомогли накласти пов’язки на плече та спину і в такому стані він продовжував тримати позицію аж 26 годин.

Військовий з пораненням вивіз свого побратима

Згодом нацгвардійця підмінили і він дійшов до пункту евакуації, що приблизно за 2 кілометри від його позиції. Однак він почув по рації, що ще 4 військових отримали поранення, тому попри свій біль чоловік пішов рятувати інших.

Одному перебило руку. Він – вижив, а решта, на жаль, загинули,

– розповів Селіванов.

Свого побратима він притиснув міцно до грудей та говорив йому, що все минеться. Проте під час дороги до евакуаційного пункту побратим нацгвардійця, на жаль, помер.

Сам Михайло Селіванов мав уламки ворожої вибухівки у руці та плечі. Лікарі не змогли їх витягти, оскільки ще більше втручання могли спровокувати гірші наслідки. Тому уламки лишилися в чоловіка й досі.

Наразі чоловік проходить реабілітацію та планує поїхати на чемпіонат світу з боксу. До війни Селіванов професійно займався цим видом спорту, тому не хоче його кидати і зараз.

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