Навсегда 38 лет: на Сумщине попрощались с полицейским Михаилом Шовкоплясом

Украина потеряла еще одного защитника. На войне погиб полицейский Михаил Шовкопляс.

Его сердце остановилось в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Об этом сообщили в полиции.

Что известно о погибшем защитнике?

На Сумщине в последний путь провели Михаила Шовкопляса. Он был старшим сержантом и служил в батальоне полиции особого назначения.

Во время захода на позицию оккупанты ударили FPV-дроном по украинскому бронеавтомобилю. В результате вражеской атаки, полицейский получил ранения несовместимые с жизнью.

Прощание с Михаилом Шовкоплясом на Сумщине / Фото полиции

Шовкопляс отдал службе в органах более 17 лет. Сначала был инспектором патрульной полиции, а затем присоединился к полицейскому подразделению особого назначения.

Побратимы вспоминают его как надежного, выдержанного и преданного службе правоохранителя, который всегда шел туда, где было тяжелее всего,

– заявили в полиции.

Провести украинского защитника пришли родные, друзья, коллеги и руководство полиции Сумщины. Жители города образовали живой коридор.

Напомним, что 30 апреля было сообщено о гибели Михаила Шовкопляса. Он был старшим сержантом полиции, у него остались жена и двое детей. Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Шовкопляса. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

Игорь Сухой, мобилизован в январе 2025 года, погиб 1 июля 2025 года во время выполнения боевого задания на Сумщине. После длительных поисков его тело было идентифицировано, и его похоронили на Аллее Героев в Ровно.

В Донецкой области погибла военнослужащая Алина Грузина с Сумщины в результате удара вражеского дрона. Она проходила службу в составе ВСУ в воинской части А7045

На войне погиб житель Калуша Юрий Стасюк, который служил стрелком-помощником гранатометчика. Военный родился в 1989 году, а в ряды ВСУ присоединился в 2024 году.