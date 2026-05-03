Його серце зупинилося на Донеччині під час виконання бойового завдання. Про це повідомили в поліції.

Що відомо про загиблого захисника?

На Сумщині в останню путь провели Михайла Шовкопляса. Він був старшим сержантом та служив у батальйоні поліції особливого призначення.

Під час заходу на позицію окупанти вдарили FPV-дроном по українському бронеавтомобілю. Внаслідок ворожої атаки, поліцейський отримав поранення несумісні з життям.

Прощання з Михайлом Шовкоплясом на Сумщині / Фото поліції

Шовкопляс віддав службі в органах понад 17 років. Спочатку був інспектором патрульної поліції, а згодом долучився до поліцейського підрозділу особливого призначення.

Побратими згадують його як надійного, витриманого та відданого службі правоохоронця, який завжди йшов туди, де було найважче,

– заявили в поліції.

Провести українського захисника прийшли рідні, друзі, колеги та керівництво поліції Сумщини. Мешканці міста утворили живий коридор.

Нагадаємо, що 30 квітня було повідомлено про загибель Михайла Шовкопляса. Він був старшим сержантом поліції, у нього залишилися дружина і двоє дітей. Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Михайла Шовкопляса. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

Ігор Сухий, мобілізований у січні 2025 року, загинув 1 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Після тривалих пошуків його тіло було ідентифіковано, і його поховали на Алеї Героїв у Рівному.

На Донеччині загинула військовослужбовиця Аліна Грузіна з Сумщини внаслідок удару ворожого дрона. Вона проходила службу у складі ЗСУ у військовій частині А7045

На війні загинув мешканець Калуша Юрій Стасюк, який служив стрільцем-помічником гранатометника. Військовий народився у 1989 році, а до лав ЗСУ приєднався у 2024 році.