В Верховной Раде зарегистрировали проект обращения к президенту Грузии. Его попросят совершить гуманитарный акт и помиловать Михеила Саакашвили.

Уже обнародовали соответствующий проект постановления №9491, информирует 24 Канал. Напомним, что Саакашвили разрешили осмотреть польским врачам после шести месяцев задержки.

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Рада попросит президента Грузии помиловать Саакашвили

Так, Верховная Рада запланировала:

призвать президента Грузии Саломе Зурабишвили предоставить уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу доступ к гражданину Украины Михеилу Саакашвили;

обратиться к президенту Грузии с просьбой осуществить гуманитарный акт и помиловать Саакашвили, учитывая его тяжелое физическое состояние;

обратиться в парламенты государств – членов Европейского Союза с просьбой принять соответствующие решения и резолюции о необходимости осуществления президентом Грузии гуманистического акта и помилования Саакашвили, подтвердив важность соблюдения международных стандартов прав человека.

Отмечается, что широкое освещение в отечественных и мировых медиа информации об условиях содержания Саакашвили, а также соответствующие дипломатические сообщения побуждают Раду к безотлагательному реагированию на сведения о критическом состоянии здоровья Саакашвили.

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