Макрон не получил от США гарантий поддержки западных войск в Украине, – FT

Недавно Дональд Трамп заявлял, что не будет против, если Европа отправит миротворческую миссию в Украину после заключения мирного договора с Россией. Западные журналисты рассказали, получил ли Эмануэль Макрон гарантии поддержки этого.

Президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных обязательств по поддержке европейского контингента, который могли отправить в Украину для контроля за "перемирием". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Нет окончательной договоренности

Ранее Франция и Великобритания публично заявили, что готовы взять на себя основное бремя послевоенной безопасности в Украине. Однако они отметили, что нуждаются в логистической и разведывательной поддержке США.

Один из чиновников Франции на условиях анонимности заявил, что "окончательной договоренности" относительно характера поддержки США западного контингента в Украине нет.

В то же время, по его словам, Трамп якобы не против, чтобы его государство предоставляло гарантии поддержки.

Чиновник также отметил, что значительная часть дискуссии между Трампом и Макроном была посвящена тому, как обеспечить соблюдение Россией условий прекращения огня и избежать повторения "Минска" 2015-2016 годов.