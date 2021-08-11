Милитаризация Крыма – угроза не только для Украины, – Мусиенко
Источник:24 канал
Россия активно продолжает проводить милитаризацию Крыма. НАТО понимает угрозу, иначе не было бы активизации в Черном море относительно совместных военных учений с Украиной, а также относительно патрулирования акватории.
Идущая от России опасность угрожает Европе. Сейчас это чрезвычайно стратегически важный вопрос. Об этом эксклюзивно рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Милитаризация Крыма угрожает всему Западу
Он подчеркнул, что милитаризация Крыма и наращивание присутствия – это угроза, это нарушение норм международного права. Нужно, чтобы Украина созвала заседание Совбеза ООН и Генассамблеи и поднимала этот вопрос.
Это угроза фактически не только для Украины, а для стран Черного моря, Средиземного и частично даже Балкан,
– подчеркнул Мусиенко.
Как напомнил эксперт, в Украине действуют соглашения о нераспространении ядерного оружия. В частности, Будапештский меморандум. На территории Украины запрещено расположение ядерного оружия.
"Крым – это территория Украины. Поэтому мы видим грубое пренебрежение нормами международного права, что угрожает мировой безопасности. Это повод (для встречи – 24 канал) Генассамблеи ООН однозначно", – подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.
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Россияне свозят ядерное оружие в Крым
По словам Мусиенко, в Крыму есть военные аэропорты и базы, которые контролируются Россией. Они позволяют располагать там самолеты и тактическую авиацию, которая способна перевозить ядерные боеголовки.
В любой момент самолет, оснащенный ядерным оружием, может совершить посадку в Крыму. Формально, там расположено ядерное оружие. Также ядерное оружие может быть на кораблях, находящихся возле Крыма, как рассказал эксперт.
То есть стационарных пунктов для запуска (ядерно оружия – 24 канал), насколько мне известно, нет. Насколько мне известно, такие вещи Россия в тайне построила,
– добавил он.
Помимо ядерного оружия, Россия уже не первый год использует в Черном море электродизельные миниподводные лодки типа "Варшавянка". Они оборудованы ракетными калибрами и несут вред и угрозу безопасности не только Украине, но и странам Черноморского региона и Средиземноморского моря.Справка. Лодки "Варшавянка" (проект 877 "Палтус") – это серия советских и российских подводных лодок. Их строили в 1982 – 2000 годах.
Александр Мусиенко рассказал об угрозе Западу от России: смотрите видео
Милитаризация Крыма Кремлем: главное
- Страна-агрессор регулярно проводит военные учения в Крыму и в Черном море после оккупации полуострова в 2014 году.
- Кроме того, туда регулярно свозят военную технику. По словам разведки, полуостров превратили в военную базу Россию.
- Генассамблея ООН еще в декабре 2019 года приняла резолюцию и призвала Россию вывести свои войска и прекратить оккупацию.