Украина поразила более 400 российских целей с помощью HIMARS, – Милли
8 сентября 2022 , 19:48Читати новину українською
Источник:Reuters
Марк Милли – генерал армии США – сообщил, что с помощью HIMARS Украина поразила более 400 российских целей. Соответствующее заявление он сделал на авиабазе Рамштайн.
США продолжают поддерживать Украину в борьбе с российскими захватчиками. В частности, предоставили реактивные системы HIMARS.
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Милли заявил, что герои ВСУ используют HIMARS эффективно.
Украинцы поразили более 400 целей с помощью HIMARS, и они имели разрушительный эффект, – говорится в сообщении.
Успехи ВСУ
- Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники проводят эффективное наступление. В частности, на Харьковском на Южнобужском направлениях удалось освободить 700 квадратных километров .
- В частности, в Харьковской области удалось вклиниться в оборону врага на 50 километров. Украинские защитники освободили 20 населенных пунктов .
- В Донецкой области герои ВСУ освободили Озерное.
Общие потери врага
По состоянию на 8 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать 51 250 захватчиков. В общем удалось уничтожить:
- боевых бронированных машин – 4557 (+37) единиц;
- артиллерийских систем – 1126 (+32) единицы;
- РСЗО – 305 (+5) единиц;
- средств ПВО – 159 (+3) единиц;
- самолетов – 239 (+2) единиц;
- вертолетов – 210 (+2) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4) единиц;
- крылатых ракет – 214 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3344 (+24) единиц;
- специальной техники – 110 (+1) единиц.
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