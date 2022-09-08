Украина поразила более 400 российских целей с помощью HIMARS, – Милли

8 сентября 2022 , 19:48
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Источник:

Reuters

Марк Милли – генерал армии США – сообщил, что с помощью HIMARS Украина поразила более 400 российских целей. Соответствующее заявление он сделал на авиабазе Рамштайн.

США продолжают поддерживать Украину в борьбе с российскими захватчиками. В частности, предоставили реактивные системы HIMARS.

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Милли заявил, что герои ВСУ используют HIMARS эффективно.

Украинцы поразили более 400 целей с помощью HIMARS, и они имели разрушительный эффект, – говорится в сообщении.

Успехи ВСУ

Примите во внимание! Тем временем российских военных регулярно посещает "хлопок". Враг теряет склады с оружием и живую силу.

Общие потери врага

По состоянию на 8 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать 51 250 захватчиков. В общем удалось уничтожить:

  • боевых бронированных машин – 4557 (+37) единиц;
  • артиллерийских систем – 1126 (+32) единицы;
  • РСЗО – 305 (+5) единиц;
  • средств ПВО – 159 (+3) единиц;
  • самолетов – 239 (+2) единиц;
  • вертолетов – 210 (+2) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4) единиц;
  • крылатых ракет – 214 единиц;
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3344 (+24) единиц;
  • специальной техники – 110 (+1) единиц.

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Автор: Мар'яна Бекало