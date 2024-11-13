Миллиардный долг банка "Альянс" перед Укрэнерго: САХС снова попытается принять решение по делу

14 ноября в Северном апелляционном хозяйственном суде (САХС) состоится заседание по делу о долге банка "Альянс" перед НЭК "Укрэнерго" по банковской гарантии на более чем 1 миллиард гривен.

В то время как НЭК "Укрэнерго" объявила технический дефолт по платежам по зеленым облигациям, судьи САХС уже почти 2 года не решаются принять решение по делу о возврате причиненных государственной компании убытков, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты".

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Почему Северный апелляционный хозяйственный суд блокирует возможность НЭК "Укрэнерго" получить законные средства и чего ожидать от очередного заседания по делу – в материале.

Дело о нанесенных энерготрейдером ООО "Юнайтед Энерджи" и банком "Альянс" миллиардных убытков НЭК "Укрэнерго" уже три года является объектом расследования не только в рамках хозяйственных, но и уголовного дел. В марте 2022 года компания с орбиты Игоря Коломойского "Юнайтед Энерджи" не уплатила "Укрэнерго" за полученную электроэнергию, а банк "Альянс", который выдал компании банковскую гарантию, отказался от ее выполнения. НЭК "Укрэнерго" отстаивает свои интересы в двух хозяйственных процессах против "Юнайтед Энерджи" и банка "Альянс". А НАБУ в сентябре 2024 года передало в суд уголовное дело, в рамках которого обвиняемыми являются владельцы компании и председатель правления банка "Альянс" в 2018 – 2024 годах Юлия Фролова.

Впрочем, пока получение НЭК "Укрэнерго" средств, которые должны были поступить на счета государственной компании почти три года назад, заблокировано позицией Северного апелляционного хозяйственного суда, который в нарушение процессуальных норм апелляционного судопроизводства не выносит решение по делу. Дело в том, что еще в декабре 2022 года Хозяйственный суд города Киева вынес решение, которым обязал банк "Альянс" оплатить Укрэнерго по банковской гарантии 1,13 миллиарда гривен.

С января 2023 года дело по апелляции банка "Альянс" передано в САХС. Впрочем, ни одна из коллегий судей САХС, которые на протяжении почти 2 лет слушали это дело, так и не вынесла решение по делу.

Почему Северный апелляционный хозяйственный суд затягивает рассмотрение дела

Такое затягивание может быть обусловлено двумя причинами. Первая заключается в том, что даже негативное для Укрэнерго решение САХС позволяет государственной компании обратиться в кассационную инстанцию – в Верховный Суд. Практика же Верховного Суда по делам по неуплаченным банковским гарантиям свидетельствует его однозначную позицию – обязательства гаранта трактуются как безусловные к исполнению. Так, в частности, в июле 2024 года Верховный Суд вынес решение по делу о долге банка "Альянс" по банковской гарантии перед "Нафтогаз Трейдинг", которым обязал банк уплатить в пользу государственной компании 87 миллионов гривен. Еще в одном аналогичном деле, где речь идет о долге банка "Альянс" перед "Нафтогаз Трейдинг" на сумму 290 миллионов гривен, Верховный Суд также принял сторону государственной компании и направил дело на повторное рассмотрение в Хозяйственном суде. Поэтому, очевидно, недопущение рассмотрения дела в Верховном Суде является первоочередной задачей банка "Альянс".

Вторая причина двухлетнего затягивания САХС рассмотрения дела стала понятной еще в октябре 2023 года, когда банк "Альянс" обратился в Хозяйственный суд города Киева с заявлением о признании выданной в пользу НЭК "Укрэнерго" гарантии таковой, что не подлежит исполнению. Менее чем за год суды первой и апелляционной инстанций вынесли по этому делу положительное для банка "Альянс" решение.

Игнорируя практику Верховного Суда, судьи Хозяйственного и Северного апелляционного хозяйственного суда взялись давать оценку хозяйственной деятельности и добропорядочности НЭК "Укрэнерго", присвоили себе функции НКРЭКУ в трактовке правил рынка электроэнергии, то есть оценили все, кроме факта мошеннических действий банка "Альянс" на рынке банковских гарантий.

В частности, об этом в суде заявил представитель ООО "Юнайтед Энерджи", отметив, что компания уплатила банку за выданную гарантию 30 миллионов гривен, зато банк отказался выполнять оплаченную услугу. Впрочем, именно это решение адвокаты банка "Альянс" пытаются использовать для закрытия производства САХС по делу, предметом которого является судебное решение об обязательстве банка "Альянс" оплатить НЭК "Укрэнерго" 1,13 миллиарда гривен.

14 ноября Северный апелляционный хозяйственный суд должен был бы наконец определиться и вынести самостоятельное решение по делу о нанесенном государству ущербе. Принимая во внимание тот факт, что решение, на которое ссылаются адвокаты банка "Альянс", не является окончательным, ведь НЭК "Укрэнерго" и НКРЭКУ оспаривают его в Верховном Суде, коллегия судей САХС должна была бы вынести решение по конкретному предмету дела, которое она рассматривает, тем самым разблокировав для НЭК "Укрэнерго" возможность доказывать свою позицию в Верховном Суде.

Впрочем, скорее всего, интересы государства в лице НЭК "Укрэнерго" снова не будут приняты во внимание нерешительными судьями САХС и мы увидим, как очередной судья коллегии судей, рассматривающих это дело, отправится в очередной отпуск по семейным обстоятельствам, а заседание будет снова отложено, перенесено и тому подобное. Государственная же компания останется один на один с проблемами приостановленных платежей и технического дефолта,

– отмечает издание.