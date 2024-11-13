У той час як НЕК "Укренерго" оголосила технічний дефолт за платежами за зеленими облігаціями, судді ПАГС вже майже 2 роки не наважуються ухвалити рішення у справі про повернення завданих державній компанії збитків, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Факти".

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Чому Північний апеляційний господарський суд блокує можливість НЕК "Укренерго" отримати законні кошти та чого очікувати від чергового засідання у справі – в матеріалі.

Справа щодо завданих енерготрейдером ТОВ "Юнайтед Енерджі" та банком "Альянс" мільярдних збитків НЕК "Укренерго" вже три роки є об'єктом розслідування не лише в рамках господарських, але й кримінальної справ. У березні 2022 року компанія з орбіти Ігоря Коломойського "Юнайтед Енерджі" не сплатила "Укренерго" за отриману електроенергію, а банк "Альянс", який видав компанії банківську гарантію, відмовився від її виконання. НЕК "Укренерго" відстоює свої інтереси у двох господарських процесах проти "Юнайтед Енерджі" та банку "Альянс". А НАБУ у вересні 2024 року передало до суду кримінальну справу, у рамках якої обвинуваченими є власники компанії та голова правління банку "Альянс" у 2018 – 2024 роках Юлія Фролова.

Втім, наразі отримання НЕК "Укренерго" коштів, які мали поступити на рахунки державної компанії майже три роки тому, заблоковано позицією Північного апеляційного господарського суду, який в порушення процесуальних норм апеляційного судочинства не виносить рішення у справі. Річ у тім, що ще в грудні 2022 року Господарський суд міста Києва виніс рішення, яким зобов'язав банк "Альянс" сплатити Укренерго за банківською гарантією 1,13 мільярда гривень.

З січня 2023 року справу за апеляцією банку "Альянс" передано до ПАГС. Втім, жодна з колегій суддів ПАГС, які впродовж майже 2 років слухали цю справу, так і не винесла рішення у справі.

Чому Північний апеляційний господарський суд затягує розгляд справи

Таке затягування може бути обумовлено двома причинами. Перша полягає в тому, що навіть негативне для Укренерго рішення ПАГС дозволяє державній компанії звернутись до касаційної інстанції – до Верховного Суду. Практика ж Верховного Суду у справах за несплаченими банківськими гарантіями засвідчує його однозначну позицію – зобов'язання гаранта трактуються як безумовні до виконання. Так, зокрема, в липні 2024 року Верховний Суд виніс рішення у справі щодо боргу банку "Альянс" за банківською гарантією перед "Нафтогаз Трейдинг", яким зобов'язав банк сплатити на користь державної компанії 87 мільйонів гривень. Ще в одній аналогічній справі, де йдеться про борг банку "Альянс" перед "Нафтогаз Трейдінг" на суму 290 мільйонів гривень, Верховний Суд також став на бік державної компанії й скерував справу на повторний розгляд в Господарському суді. Тож, очевидно, недопущення розгляду справи у Верховному Суді є першочерговим завданням банку "Альянс".

Друга причина дворічного затягування ПАГС розгляду справи стала зрозумілою ще в жовтні 2023 року, коли банк "Альянс" звернувся до Господарського суду міста Києва з заявою про визнання виданої на користь НЕК "Укренерго" гарантії такою, що не підлягає виконанню. Менш ніж за рік суди першої та апеляційної інстанцій винесли у цій справі позитивне для банку "Альянс" рішення.

Ігноруючи практику Верховного Суду, судді Господарського та Північного апеляційного господарського суду взялись надавати оцінку господарській діяльності та доброчесності НЕК "Укренерго", привласнили собі функції НКРЕКП у трактуванні правил ринку електроенергії, тобто оцінили все, крім факту шахрайських дій банку "Альянс" на ринку банківських гарантій.

Зокрема, про це в суді заявив представник ТОВ "Юнайтед Енерджі", зауваживши, що компанія сплатила банку за видану гарантію 30 мільйонів гривень, натомість банк відмовився виконувати оплачену послугу. Втім, саме це рішення адвокати банку "Альянс" намагаються використати для закриття провадження ПАГС у справі, предметом якої є судове рішення щодо зобов'язання банку "Альянс" сплатити НЕК "Укренерго" 1,13 мільярда гривень.

14 листопада Північний апеляційний господарський суд мав би нарешті визначитись і винести самостійне рішення у справі про завдані державі збитки. Беручи до уваги той факт, що рішення, на яке посилаються адвокати банку "Альянс", не є остаточним, адже НЕК "Укренерго" та НКРЕКП оскаржують його у Верховному Суді, колегія суддів ПАГС мала б винести рішення за конкретним предметом справи, яку вона розглядає, тим самим розблокувавши для НЕК "Укренерго" можливість доводити власну позицію у Верховному Суді.

Втім, скоріше за все, інтереси держави в особі НЕК "Укренерго" знову не будуть взяті до уваги нерішучими суддями ПАГС і ми побачимо, як черговий суддя колегії суддів, що розглядають цю справу, відправиться в чергову відпустку за сімейними обставинами, а засідання буде знову відкладене, перенесене тощо. Державна ж компанія залишиться сам на сам з проблемами припинених платежів і технічного дефолту,

– зазначає видання.