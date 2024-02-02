В ЕС ответили, как долго Украине ждать половины от обещанного миллиона снарядов

Европейский Союз планирует передать Украине 52% от обещанного миллиона артиллерийских снарядов. Произойти это должно уже до марта 2024 года.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина получит 524 000 снарядов из обещанного миллиона. Это составляет половину от запланированного объема помощи.

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Амбициозная цель ЕС для Украины

Боррель признал, что цель, установлена в прошлом году, была очень амбициозной, но подчеркнул важность поддержки Украины в ее борьбе. Он также отметил, что не все страны-члены ЕС уже сделали свой вклад в эту инициативу.

Мы знаем, что на передовой идет ожесточенная битва, что нашим украинским друзьям срочно нужно больше боеприпасов и что мы далеко от цели. Однако мы также с самого начала знали, что цель, поставленная в прошлом году, была очень амбициозной,

– заявил Боррель.

Он также выразил обеспокоенность из-за дефицита боеприпасов в мире и проблем в цепочке поставок, которые вызвали задержки. Однако, по его словам, Европейское оборонное агентство уже подписало 60 рамочных контрактов с производителями для совместной закупки боеприпасов.

"Я передал четкое сообщение государствам-членам, что нам нужно делать больше и быстрее. У нас еще есть свободные мощности на 1,5 миллиарда евро, которые мы можем освоить, и я призвал страны-члены ЕС размещать больше заказов", – подчеркнул Боррель.

Контекст

Еще в марте 2023 года ЕС взял на себя обязательства предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в течение года. Выполнить обещание, как сейчас понятно, было технически невозможно.

Кроме того, сейчас Евросоюз признает, что может не успеть передать все обещанные боеприпасы до марта 2024 года. Однако постепенными партиями Вооруженные Силы таки будут получать боеприпасы.

Тьерри Бретон, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, заявил, что производственный потенциал ЕС может составлять более миллиона снарядов к весне 2024 года, но для передачи нужно решение, которого пока нет.

Эта инициатива ЕС является частью более широкой поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. По словам Борреля, необходимость в боеприпасах является критической, и Европа намерена выполнить свои обязательства, несмотря на все вызовы.