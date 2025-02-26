В Кабмине отреагировали на слухи о миллионе гривен украинцам за возвращение из-за границы

В сети ходили слухи, что украинцам, которые вернутся на родину из-за границы, якобы дадут 1 миллион гривен. Однако эта информация не является правдивой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Что написали в ЦПД о миллионе гривен для украинцев из-за рубежа

В Центре противодействия дезинформации написали, что информация о якобы "подготовке правительством" постановления о выплате 1 миллиона гривен украинцам за возвращение из-за границы – не соответствует действительности.

Центр верифицировал эту информацию непосредственно в Кабинете Министров Украины.

До этого ряд телеграмм-каналов публиковало информацию, что, мол, Кабмин работает над постановлением, где будет "давать миллионы гривен людям за возвращение в Украину".

К слову, некоторым категориям украинцев также придется вернуть тысячу гривен, полученные в рамках программы "Зимняя еПоддержка", в частности тем, кто находится за рубежом. Ведь эти деньги предназначены только для украинцев, которые находятся в Украине.