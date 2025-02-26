Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

До теми Залишилось два дні: що треба знати про тисячу Зеленського

Що написали в ЦПД про мільйон гривень для українців з-за кордону

У Центрі протидії дезінформації написали, що інформація про нібито "підготовку урядом" постанови про виплату 1 мільйону гривень українцям за повернення з-за кордону – не відповідає дійсності.

Центр верифікував цю інформацію безпосередньо в Кабінеті Міністрів України.

До цього низка телеграм-каналів публікувало інформацію, що, мовляв, Кабмін працює над постановою, де буде "давати мільйони гривень людям за повернення в Україну".

До слова, деяким категоріям українців також доведеться повернути тисячу гривень, отримані в межах програми "Зимова єПідтримка", зокрема тим, хто перебуває за кордоном. Адже ці гроші призначені лише для українців, які перебувають в Україні.