Миллионы будут на грани голода, – аналитик о последствиях мирового продовольственного кризиса из-за войны
Кризис продовольствия, о котором сейчас активно говорят, начался не сегодня и не с Украины. Мировой продовольственный кризис дал первые побеги два года назад с началом пандемии COVID-19.
Об этом 24 каналу рассказал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования КШЭ Роман Нейтер. Он также отметил, что если проанализировать отчеты мировой продовольственной программы – количество людей, которые недоедают за последние два года, выросло вдвое.
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Раньше это было около 120 миллионов человек, а сейчас – более 200 миллионов человек в мире не получают должного количества продовольствия, говорит эксперт.
Украина лишь следующий элемент цепи продовольственного кризиса, а война, развязавшая против нас Россия, усугубляет и без того сложную ситуацию,
– отмечает Нейтер.
Специалист отметил, что блокада портов делает невозможным вывоз украинского зерна в достаточном количестве, что и приводит к ухудшению продовольственной ситуации.
Если разграничить недоедающих находится на грани голода и голодающих – ориентировочно 7,5 миллионов человек окажутся на грани голода, а более 120 тысяч человек будут страдать от голода , добавляет аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования КШЭ.
Как отметил Роман Нейтер, по подсчетам Всемирной продовольственной программы, в ближайшее время от голода будут страдать дополнительные 47 миллионов человек .
Мировой продовольственный кризис из-за блокады украинских портов Россией: что известно
- Россия заменяла Черное море и сконцентрировала свои корабли, блокирующие работу украинских портов. Украина не может экспортировать зерно в другие страны мира. Также российские обстрелы нанесли разрушения украинской железной дороге, что создает проблему для экспорта через западные границы.
- Президент России Владимир Путин считает, что проблем с вывозом зерна из Украины нет . В качестве альтернативного пути экспорта он цинично предложил Беларусь, с территории которой россияне бомбят Украину.
- Важно отметить, что Россия ворует украинское зерно и пытается его продать другим странам. Министерство аграрной политики и продовольствия зафиксировало кражу россиянами 500 тысяч тонн пшеницы .
- Президент Владимир Зеленский информировал, что Украине удалось отследить маршруты ворованного зерна . Киев пригрозил санкциями странам, которые захотят купить украденное зерно.
- По словам президента, Украина ведет переговоры с Великобританией и Турцией , чтобы обеспечить вывоз зерна.
- В России заявили, что готовы провести в Стамбуле встречу с Украиной , Турцией и ООН, но заявили, что это ничего не даст. В Кремле открещиваются под причастностью к продовольственному кризису.