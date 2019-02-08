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      Миллионы долларов и евро: как украинцы покупали валюту онлайн в первый день

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      Как украинцы онлайн покупали валюту: итоги первого дня
      Как украинцы онлайн покупали валюту: итоги первого дня / Коллаж 24 канал

      7 февраля клиенты украинских банков получили возможность воспользоваться услугой покупки и продажи валюты онлайн. В общем за первый день такой валютной либерализации было приобретено более полумиллиона евро и почти два миллиона долларов.

      По словам руководителя пресс-службы "Приватбанка" Инны Музычук, с 00:00 до 11:00 7 февраля через их систему "Приват24" клиенты финучреждения приобрели более 240 тысяч долларов США и свыше 55 тысяч евро. Средний чек составлял 157 долларов и 186 евро. А в пиковые моменты система проводила 20 операций в секунду.

      Читайте также: Обмен валюты онлайн: как работает нововведение от Нацбанка

      Впоследствии в пресс-службе добавили, что за первые сутки работы новой услуги банк продал почти 1,5 миллиона долларов, а приобрел – свыше 402 миллиона долларов. Кроме того, они продали онлайн более 245 тысяч евро, а купили – 131 тысячу европейской валюты, передает "Экономическая правда".

      В "Укрсиббанке" по состоянию на 18:00 7 февраля продали 1,1 миллиона долларов и 228 тысяч евро. Средняя сумма покупки составила 548 долларов, в то же время средняя сумма продажи – 147 долларов", – написал в своем Twitter финансовый аналитик Михаил Демкив.

      Один из учредителей еще одного популярного среди украинцев банка Monobank Олег Гороховский отметил, что они за день продали клиентам более чем 900 тысяч долларов. Также было открыто 6 тысяч валютных карт, а остатки на валютных картах выросли на 750 тысяч долларов в эквиваленте.

      Читайте также: Закон о валюте и валютных операциях: что он означает и на кого повлияет

      По информации Gidulyan Company, которая занимается предоставлением информационно-аналитических услуг, исследованием рынка и банковским консалтингом, сейчас всего 7 банков в Украине предлагают услугу онлайн-покупки/продажи валюты. Средний чек покупки доллара колеблется в пределах 110-160 долларов (Monobank – 133 доллара, "Приватбанк" – 157 долларов, "Укрсиббанк" – 147 долларов).

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Валюта Финансы Деньги Техно Интернет Евро Доллар
      Источник: 24 Канал
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