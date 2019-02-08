Миллионы долларов и евро: как украинцы покупали валюту онлайн в первый день

7 февраля клиенты украинских банков получили возможность воспользоваться услугой покупки и продажи валюты онлайн. В общем за первый день такой валютной либерализации было приобретено более полумиллиона евро и почти два миллиона долларов.

По словам руководителя пресс-службы "Приватбанка" Инны Музычук, с 00:00 до 11:00 7 февраля через их систему "Приват24" клиенты финучреждения приобрели более 240 тысяч долларов США и свыше 55 тысяч евро. Средний чек составлял 157 долларов и 186 евро. А в пиковые моменты система проводила 20 операций в секунду.

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Впоследствии в пресс-службе добавили, что за первые сутки работы новой услуги банк продал почти 1,5 миллиона долларов, а приобрел – свыше 402 миллиона долларов. Кроме того, они продали онлайн более 245 тысяч евро, а купили – 131 тысячу европейской валюты, передает "Экономическая правда".

В "Укрсиббанке" по состоянию на 18:00 7 февраля продали 1,1 миллиона долларов и 228 тысяч евро. Средняя сумма покупки составила 548 долларов, в то же время средняя сумма продажи – 147 долларов", – написал в своем Twitter финансовый аналитик Михаил Демкив.

Результати першого дня (не остаточні)

В @ukrsibbank

“Итого за сегодня на 18:00 продали 1,1 млн USD и 228 000 евро. Средняя сумма покупки 548 долл, продажи 147 долл. Максимальная сделка клиент продал 9400 евро. Работает все 24х7”#валютна_лібералізація — Михайло Демків (@demkiv_m) February 7, 2019

Один из учредителей еще одного популярного среди украинцев банка Monobank Олег Гороховский отметил, что они за день продали клиентам более чем 900 тысяч долларов. Также было открыто 6 тысяч валютных карт, а остатки на валютных картах выросли на 750 тысяч долларов в эквиваленте.

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По информации Gidulyan Company, которая занимается предоставлением информационно-аналитических услуг, исследованием рынка и банковским консалтингом, сейчас всего 7 банков в Украине предлагают услугу онлайн-покупки/продажи валюты. Средний чек покупки доллара колеблется в пределах 110-160 долларов (Monobank – 133 доллара, "Приватбанк" – 157 долларов, "Укрсиббанк" – 147 долларов).